香港要改革｜劉炳章倡引導金融業扶持創科發展　拓展香港產業基礎

三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。香港專業聯盟主席劉炳章認為，香港應處理結構性的弊病，引導金融業扶持創科發展，以拓展香港產業基礎。



「融入國家發展大局基金會有限公司」董事、全國政協委員劉炳章。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

劉炳章在報章撰文，指出香港產業基礎狹窄，一向倚重的金融支柱面對甚多不確定性，至於其他庫房收入來源，過去政府相當依賴賣地，但近年政府賣地成績不彰，多幅土地流標；樓市及股市成交持續萎縮，相關印花稅大減。此外，香港亦面對人口老化、出生率下降和移民外流等情況，影響生產力。而單程證來港者多是中下階層，且人口老化下愈來愈多長者工作，不利發展新經濟。

倡設立「香港開發銀行」 投資戰略產業

要推動創新產業發展，劉炳章認為，港府為創科局、商經局及生產力局設立（關鍵績效指標）KPI，撮合金融業和科技產業，推動金融科技化、數據化、虛擬資產管理、風險管理等。亦可設立由政府或國家控股的「香港開發銀行」，邀請國際資本參與，用以投資戰略性產業。

劉炳章亦認為，政府審批土地的時間漫長，建議整合屋宇署、地政總署和規劃署的審批程序，加快審批土地，或設定審批時限。

劉炳章建議，引導金融業扶持創科發展。（資料圖片）

以上措施推動香港產業多元化，劉炳章認為，發展出「八大中心」及生物科技、新能源等新興行業後，能為年輕人提供更多出路，讓他們看到希望，以擺脫年輕人出路不足、職場往上流動階梯狹窄的問題，鼓勵年輕人拼搏。

研究吸引雙非兒童 建議民青局搞相睇活動

至於人口老化、出生率下降導致勞動力不足的情況，劉炳章建議除了輸入人才計劃外，亦可鼓勵生育，適度上調人工受孕扣稅計劃金額。他亦提出可研究吸引「雙非兒童」來港，並給予懷孕的已婚人士優先輪候公屋，並建議民青局及非政府組織（NGO）舉辦青年男女聚會和相睇活動。