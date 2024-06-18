數碼港與大學合作計劃首添Web3.0元素　學生將赴矽谷參加創業培訓

數碼港學院及數碼港Web3基地主辦的「數碼港．大學合作夥伴計劃2024」，上周六（15日）正式啟動。為響應港府去年向數碼港撥款5,000萬元，加速發展Web3.0生態圏。今次計劃也首次加入Web3.0元素，冀培育更多年輕Web3.0人才。入選計劃的學⽣將到美國矽谷創業學校德雷珀大學（Draper University ）參加創業訓練營，接受70小時培訓，活動包括研討會、企業參觀、導師指導及商業輔導、向矽谷投資者展示方案及交流晚宴等。



「數碼港.大學合作夥伴計劃」自2015年推出至今，已為超過530名本地大學生提供金融科技範疇的專業培訓。是次計劃獲本地11所大學支持，取錄由約50名正就讀及剛畢業的大學⽣組成的20支隊伍，受訓後將於8月向數碼港評審團展示具體成果。當中最多13隊得獎隊伍，各可獲「數碼港創意微型基金」的10萬元種子基金資助，實踐創業夢。

數碼港主席陳細明表示，數碼港一直積極培育科技人 才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈。（數碼港提供圖片）

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，港府正積極投入資源，提升創科基礎設施、研發實力及培養人才。 數碼港主席陳細明稱，為配合政府發展香港成為Web3.0樞紐的目標，本屆計劃強化本地Web3.0相關人才培育。

德雷珀大學行政總裁Asra Nadeem指出，該大學的全球性網絡，為參加者提供向Web3.0業界領袖學習的獨特機會。參加者將能夠沉浸在矽谷的創業氛圍中，挑戰現狀，探索新領域。該校致力支持未來領袖， 繼續探索及塑造不斷演變的Web3.0格局。