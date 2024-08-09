江玉歡：香港要成為超級遊艇港　而不是非過夜客的白天打咭中心

立法會議員江玉歡以摩納哥等歐洲國家為例，認為香港應該發展高增值旅遊，成為豪華及超級遊艇的集中地，而非成為非過夜旅客的白天打咭中心。



江玉歡希望香港發展高增值的亞洲豪華及超級遊艇集中地，而非成為非過夜旅客的白天打咭中心。（資料圖片）

遊艇集中地能提升香港形象 旅遊巴不能

江玉歡今日（9日）被記者問及旅遊巴停泊的問題，她認為香港不應成為一個大眾旅遊（mass tourism）的城市，而是要重質不重量，「無論我們有幾多旅遊車停泊點，旅遊巴旅遊難以為香港提升形象和財富。」

她以歐洲為例，指西班牙、摩納哥(Monaco)、法國南部、克羅地亞以至黑山都是豪華及超級遊艇的熱門停泊地，去年在西班牙南部的馬貝拉（Marbella）看到碼頭泊滿遊艇，遊客聚集，有不少優質食肆、商店及酒店，指遊艇聚集能帶來可觀的收入，並令到當地旅遊業「升格」。

江玉歡。（資料圖片/歐嘉樂攝）

對於香港旅遊業發展，江玉歡認為應成為「亞洲的摩納哥」，作為亞洲豪華及超級遊艇的集中地，而非成為非過夜旅客的白天打咭中心。又指豪華及超級遊艇有助建立香港的國際形象，亦會帶旺相關的遊艇買賣、保險、金融及法律行業。

倡郵輪碼頭及觀塘海濱發展豪華遊艇停泊地

她又關心旅遊政策的成本效益和目標，會否「愈做愈蝕」，指旅遊熱門地買雪糕要30多元，還要大排長龍，但香港卻要請遊客食雪糕，派優惠券。

對於啟德郵輪碼頭及觀塘海濱的發展，江玉歡建議發展成豪華遊艇停泊之地及高端遊客地區，比起荒置和成為制服團隊的基地更具價值。