江玉歡：香港要成為超級遊艇港　而不是非過夜客的白天打咭中心

撰文：鄭寶生
出版：更新：

立法會議員江玉歡以摩納哥等歐洲國家為例，認為香港應該發展高增值旅遊，成為豪華及超級遊艇的集中地，而非成為非過夜旅客的白天打咭中心。

江玉歡希望香港發展高增值的亞洲豪華及超級遊艇集中地，而非成為非過夜旅客的白天打咭中心。（資料圖片）

遊艇集中地能提升香港形象　旅遊巴不能

江玉歡今日（9日）被記者問及旅遊巴停泊的問題，她認為香港不應成為一個大眾旅遊（mass tourism）的城市，而是要重質不重量，「無論我們有幾多旅遊車停泊點，旅遊巴旅遊難以為香港提升形象和財富。」

她以歐洲為例，指西班牙、摩納哥(Monaco)、法國南部、克羅地亞以至黑山都是豪華及超級遊艇的熱門停泊地，去年在西班牙南部的馬貝拉（Marbella）看到碼頭泊滿遊艇，遊客聚集，有不少優質食肆、商店及酒店，指遊艇聚集能帶來可觀的收入，並令到當地旅遊業「升格」。

江玉歡。（資料圖片/歐嘉樂攝）

對於香港旅遊業發展，江玉歡認為應成為「亞洲的摩納哥」，作為亞洲豪華及超級遊艇的集中地，而非成為非過夜旅客的白天打咭中心。又指豪華及超級遊艇有助建立香港的國際形象，亦會帶旺相關的遊艇買賣、保險、金融及法律行業。

倡郵輪碼頭及觀塘海濱發展豪華遊艇停泊地

她又關心旅遊政策的成本效益和目標，會否「愈做愈蝕」，指旅遊熱門地買雪糕要30多元，還要大排長龍，但香港卻要請遊客食雪糕，派優惠券。

對於啟德郵輪碼頭及觀塘海濱的發展，江玉歡建議發展成豪華遊艇停泊之地及高端遊客地區，比起荒置和成為制服團隊的基地更具價值。

江玉歡建議啟德郵輪碼頭及觀塘海濱發展成豪華遊艇停泊之地及高端遊客地區。（資料圖片）
香港郵輪及遊艇協會撤出香港　暑假兩郵輪抵港　跑輸新加坡21艘政府刊憲准機場島建新碼頭　設船泊設施供遊艇停泊　料2028年完工郵輪碼頭｜6至8月各一班船靠泊　遊客少餐廳無客　市民嘆「嘥晒」
hotline
旅遊業
江玉歡