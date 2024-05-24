政府刊憲准機場島建新碼頭　設船泊設施供遊艇停泊　料2028年完工

政府及機管局正發展機場城市，其中一項計劃是在航天城興建碼頭及船泊設施供遊艇停泊。政府今（24日）刊憲，擬准許機管局在機場島區東面與港珠澳大橋香港口岸之間建造一個新碼頭及新船隻停泊設施，供遊艇停泊，並配合康樂活動及旅遊業海上服務等。工程預料2026年展開，2028年完成。



航天城計劃下，建議在連接機場範圍及港珠澳大橋香港口岸的一段赤鱲角路的對出海域，建設船隻繫泊設施，供遊艇停泊；機管局會在附近一帶海濱進行美化，建成海濱長廊。

政府今日刊憲批准相關工程，指工程包括建造一個新碼頭及新船隻停泊設施，擬建的碼頭及船隻停泊設施將包括以樁柱支撐的舷梯及所有以樁柱固定的浮動波衰減器、浮動行人道和浮動平台，覆蓋約5,100平方米的海面範圍。

機場及航天城整體規劃及地段（區議會文件）

憲報指，受影響位置為機場東面約8.3公頃的前濱及海床，任何人認為他擁有在該前濱及海床或其上的權益、權利或地役權，可在刊憲日期起計兩個月內，即7月24日或之前，向地政總署署長交付書面反對通知。