香港郵輪及遊艇協會撤出香港　暑假兩郵輪抵港　跑輸新加坡21艘

曾主辦啟德郵輪碼頭市集、主要為外國郵輪招聘船員的香港郵輪及遊艇業協會，7月10日決定遷冊至新加坡。翻查資料，今個暑假只得兩艘郵輪訪港，相反新加坡由今日起（19日）至8月30日，卻多達21艘郵輪抵達。若按未來3個月的數目計算，新加坡比香港多出74.4%。有旅行社表示，由於郵輪公司需要提早一年時間計劃路線，因此今日所種下的果，反映香港於一年前，並沒有積極爭取郵輪到港。



惟碼頭交通供應商之一、旅遊促進會總幹事崔定邦則指，香港為全球最遲恢復旅遊的城市，但今年已不斷接到預訂接載郵輪旅客前往市區。他又指香港7月至8月為風季，因此郵輪數目較少能夠理解。



去年暑假有大型郵輪抵港後，啟德郵輪碼頭的交通配套不勝負荷。（資料相片／蘇煒然攝）

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香港郵輪及遊艇業協會遷冊至新加坡

去年暑假期間，啟德郵輪碼頭因交通配套不完善，被揭發旅客大排長龍的亂象。事隔一年，香港郵輪及遊艇業協會表示，由於政府不重視郵輪業發展，加上近月訪港郵輪的數量稀少，已在7月10日遷冊至新加坡，日後港人若打算從事郵輪工作，便要經新加坡處理。

新加坡未來3個月有47艘郵輪抵達

新加坡濱海灣郵輪中心的網頁，雖然只提供未來3個月的船期，不過足已體現該碼頭的繁忙。資料顯示，由今日起至10月18日，共有47艘郵輪抵達及出發，當中佔85%為名勝世界郵輪旗下的雲頂夢號，主要行駛東南亞航程，以新加坡為母港。

其餘涉及的郵輪包括同樣是名勝世界郵輪旗下的名勝世界壹號、嘉年華郵輪的輝煌號及全景號、以及公主郵輪的珊瑚公主號。

「名勝世界壹號」是復常後第一艘以香港作為母港的郵輪。（資料相片）

啟德郵輪碼頭未來3個月僅12艘郵輪抵達

相較之下，香港啟德郵輪碼頭的船期，則顯得寥寥無幾，由今日起至10月18日，僅得12艘郵輪抵達及出發，即新加坡比香港多74.4%，當中佔一半為歌詩達郵輪。

而暑假的7月至8月，僅得兩艘郵輪抵達及出發，包括號稱亞洲最大郵輪、母港為深圳的地中海榮耀號，以及挪威郵輪旗下的挪威奮進號。

10月及12月郵輪數目回升至10艘以上

雖然暑假期間抵港郵輪數目大減，不過隨後月份則穩步回升，當中以10月及12月份佔最多，分別有11及12艘郵輪抵達及出發，相等未來3個月的數量。

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金怡假期董事長、旅行社東主協會會長葉慶寧。（資料圖片）

金怡假期︰7、8月都冇乜船嚟就真係差喇

金怡假期董事長葉慶寧直言︰「7月8月都冇乜船嚟就真係差喇！」他解釋郵輪不像私人飛機可隨時更改路線，需要提早約一年計劃路線，因此今日所種下的果，其實反映香港於一年前，並沒有積極爭取郵輪到港。「你一兩年係重視生意嘅，咪擺好多精神去Chur（爭取），Chur唔Chur到𠵱家咪睇到。」

葉慶寧說，由於郵輪主要對象為高端旅客，船上一杯可樂索價美金5元（折合約39港元），因此全球各地為恢復經濟，在疫情後均積極爭取郵輪到岸，競爭非常激烈，例如新加坡便是成功例子之一。

葉慶寧並期望當局向大灣區旅客推廣郵輪遊，認為只有增加郵輪旅客的數目，方可吸引郵輪公司重返本港。「不過好現實，只要邊度有市場，郵輪就會返嚟。」

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

崔定邦不認同郵輪數量少︰我成日供應巴士畀碼頭用

旅遊促進會總幹事崔定邦則持相反意見，他表示作為碼頭交通的供應商之一，並不認同香港郵輪及遊艇業協會的說法，因今年不斷有旅行社等供應商，向他預訂旅遊巴服務，接載郵輪旅客前往市區。「我自己都成日供應巴士畀郵輪碼頭用，唔太同意生意好冷清呢個講法。」

崔定邦並解釋，香港7月至8月為風季，期間郵輪公司安排行駛東北亞等航線，因此數目稍遜為可以理解。他又引述政府數據指，本港郵輪業已恢復疫前的70%，認為成績理想。「我哋係最遲開放返旅遊嘅城市，用一年追返呢個水平唔算太差。」

▼2023年8月9日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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文體旅局KPI不達標 有議員去信促局長交郵輪旅遊計劃

文化體育及旅遊局回應指，一直十分重視香港郵輪業發展，與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，來港的郵輪公司數目亦回復至疫情前的水平，會繼續推動香港郵輪業的復蘇。

此外，去年《施政報告》提到今年上半年的關鍵績效指標（KPI），便包括「郵輪旅遊經濟發展行動計劃」，惟如今一年已過半，當局仍然「走數」未履行承諾。立法會議員梁熙上月底便去信局長楊潤雄，促請盡快公布計劃的具體措施，以主動爭取更多郵輪公司選擇香港成為母港。