香港要改革｜馬時亨︰香港要求變免被陰乾　遠離畀麻煩我哋嘅國家

行政長官李家超早前訪問東盟三國開拓商機，隨團的特首顧問團成員、商務及經濟發展局前局長馬時亨說，香港需要響應港澳辦主任夏寶龍所說以「識變、應變、求變」精神找尋商機，否則會被「陰乾」，形容香港面對地緣政治複雜，「要遠離畀麻煩我哋嘅國家」。



馬時亨指，東盟是香港第二大貿易夥伴，在「一帶一路」戰略下，國家在老撾、印尼和馬來西亞等地都有多個發展項目，包括鐵路等基建。。（資料圖片/林靄怡攝）

馬時亨︰地緣政治複雜 要遠離畀麻煩我哋嘅國家

訪問的東盟三國包括老撾、柬埔寨和越南，馬時亨今天（11日）在電台節目上說，雖然香港企業到越南等地發展不是新鮮事，但在特首的加持下，更有利商界合作。作為富衛集團主席的馬時亨談及機遇時指，東盟是香港第二大貿易夥伴，在「一帶一路」戰略下，國家在老撾、印尼和馬來西亞等地都有多個發展項目，包括鐵路等基建。

（識變應變求變）完全啱㗎，現時地緣政治複雜，如果我哋繼續唔變呢，即係唔去搵啲新嘅商機呀，整整下陰乾唔得㗎喎，特首帶我哋去出去搵商機都係好主意。 商務及經濟發展局前局長馬時亨

8月1日，行政長官李家超與越南副總理陳流光會面，共同見證兩地交換合作備忘錄。 （香港01相片）

馬時亨說雖然部分東盟國家不如香港發達，經濟仍在起步中，但隨著整體收入增加、中產崛起，推進金融和保險等行業發展，長遠可見很多商機，舉例遷都帶來的建築工程需求。他形容香港面對地緣政治複雜，「要遠離畀麻煩我哋嘅國家」，要花時間和功夫改變亦十分值得。

新一份施政報告預料10月發表，馬時亨建議香港繼續發展金融中心，在人民幣國際化扮演強的角色，亦要開拓新市場創造發展空間，香港要發揮獅子山精神靈活願變。

邱達根（左）向特首李家超提交施政報告建議（邱達根提供）

邱達根望再帶團外訪東盟三國

隨團的科技創新界立法會議員邱達根指，由特首帶領外訪東盟，並與當地官員會面和交換卡片，讓兩地往來更方便，是開拓科技合作「敲門」的第一步，希望未來再帶團外訪東盟三國，或者其中一兩個國家，落實具體合作，另外今次香港與三個國家簽署多份合作備忘錄，包括理工大學與老撾的中學合作，為學校的優秀學生提供來港升學機會。