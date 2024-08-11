三中全會｜陳茂波：內外環境不斷變化　思變、求變明天會更好

三中全會通過《全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提到「發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位」。財政司司長陳茂波表示，國際政經環境複雜多變，香港的發展難免會遇到困難和挑戰，但與不少其他地區相比，香港始終優勢獨特、條件優越，「一國兩制」下只要我們因應不斷變化的內外環境，思變、求變，凝心聚力，奮發進取，香港的明天一定會更好。



陳茂波今天（11日）在網誌表示，香港作為國際金融中心，擁有既深且闊的金融市場、匯聚世界級的國際金融機構和人才。（資料圖片/蘇煒然攝）

陳茂波今天（11日）在網誌表示，香港作為國際金融中心，擁有既深且闊的金融市場、匯聚世界級的國際金融機構和人才，要進一步鞏固和提升國際金融中心地位，需要更深、更廣、更聚焦的交互發展：市場交投要更有深度；金融產品及其發揮的作用要更寬廣；籌融資的服務要更能滿足企業的需求；也要與不同地域有更多的交流互動，拓闊資金來源。他說未來要透過加強離岸人民幣流動性、增加產品和風險管理工具、完善基礎設施等。

陳茂波說政府過去幾年都有推出推動航運業發展的稅務優惠措施。（資料圖片／政府新聞處）

航運中心發展方面，陳茂波說政府過去幾年都有推出推動航運業發展的稅務優惠措施，今年將展開進一步研究推動相關制度的「優化和創新」，鞏固和提升香港國際航運中心的地位。

陳茂波說在全面深化改革過程中，必須更深刻思考如何貫徹國家給香港的定位。(陳茂波網誌)

貿易中心發展方面，陳茂波說政府提出將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，由供應鏈管理、貿易融資到專業服務諮詢，一站式全力支援「走出去」的內地企業在海外的產能和供應鏈布局，幫助它們在複雜的地緣政治下參與全球的產業分工和合作。

他認為在全面深化改革過程中，必須更深刻思考如何貫徹國家給香港的定位，如何抓緊機遇，以積極主動、勇於擔當的態度，融入國家發展新格局，在貢獻中國式現代化的過程中，更快更好的發展。