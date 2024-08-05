香港要改革｜人民日報：要深入理解三中全會精神　銳意改革

《人民日報》海外版今日有報道（5日）指，二十屆三中全會宣布的決定，涉及港澳的改革措施份量很重，指各界人士認為，要深入理解和領會全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。



《人民日報》海外版有關本港要認真學習三中全會精神，把握機遇，銳意改革，加快推進香港由治及興的報道。（人民日報海外版截圖）

報道指，連日來，香港政團、社團及各界人士積極學習宣傳貫徹中共二十屆三中全會精神。各界人士認為，要深入理解和領會全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。其中，全國政協常委、廣東社團總會主席龔俊龍指，《中共中央關於進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化的決定》中涉及港澳的改革措施份量很重，包含中央對港澳的關愛眷顧和厚望重托。

報道指本港多位商界人士呼籲業界掌握國家全面深化改革的機遇

報道指，香港多位商界人士呼籲業界掌握國家全面深化改革、擴大高水準對外開放的機遇，更充分發揮香港「引進」為「走出去」雙向服務平台功能。全國政協委員、香港中華廠商聯合會會長盧金榮表示，香港具備發展新質生產力基礎條件、獨特優勢，可以在綠色金融、現代化產業體系建設、全球先進優質生產要素集聚等領域為國家貢獻力量。

李慧琼指，香港要發揮好高度自由開放、同國際規則順暢銜接的優勢。（律政司）

民建聯舉辦學習三中全會精神座談會，主講的全國人大常委會委員李慧琼表示，三中全會向世界釋放新時代中國堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈信號。香港要發揮好高度自由開放、同國際規則順暢銜接的優勢，特別是要加快打造國際高端人才集聚高地，在國家對外開放中更好發揮作用。