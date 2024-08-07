三中全會｜鄭永年料深圳等大城市將大建公租屋　解決資源分配不均

香港私樓樓價高企，公營房屋供應短缺，出現年青人「躺平」只求符合公屋上樓資格的現象。而港人近期最愛北上消費的熱點-深圳也出現房價高、令年輕人卻步的情況。上月閉幕的三中全會提出一系列改革措施包括租購並舉制度，政治學者鄭永年預料，當局將在廣州、深圳等大城市，大力發展公租房，解決房地產領域不公平的問題。



鄭永年預料當局將在廣州、深圳等大城市，大力發展公租房。（資料圖片）

中共二十屆三中全會通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定，在300多項措施中，提到加快建立租購並舉的住房制度，構建房地產發展新模式等。

鄭永年：深圳房價太高 但需要年輕人來創業

研究政治和經濟關係的香港中文大學(深圳)校長學勤講座教授鄭永年接受無綫新聞訪問時稱，房地產的高峰已經過去，但房地產領域的不公平是存在的。他認為下一步，政府肯定會大力發展公租房，因為深圳、廣州這些城市也是需要的。深圳房價太高了，你現在買不起、住不起，但深圳需要年輕人來創業，這個還是房價問題。政府作為一個公共服務，還是要強化。

他又指，在內地人均居住面積過剩、人口下跌的背景下，當局需要解決房地產資源分配不均的問題。

二十屆三中全會通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定。（新華社）

另外，財稅體制改革是三中全會決定另一項焦點，鄭永年指關鍵在於中央應允許地方擴闊稅基，同時放權，激發地方及企業活力。他舉例，像消費稅，或者中央跟地方分配了以後，地方多分一點，但這個分配估計不會一刀切。政府提供優質服務，推動經濟發展，是個良性循環；如果經濟不發展，光是收稅，會變成惡性循環。

財稅調整是一個發展問題

他指，像前段時間「稅收倒查三十年」，民營企業不確定性反而強了。所以他認為，下一步中央地方政府財稅調整，不光是一個稅收分配的問題，更是一個發展的問題。這次的決定還是一個發展導向的文件，還是要推進發展、在發展過程中做好分配。

鄭永年指三中全會決定全文，強調經濟、社會、政治等方面均衡發展，既體現中國傳統哲學，也汲取西方國家的經驗。（視覺中國）

鄭永年提到，三中全會決定全文，強調經濟、社會、政治等方面均衡發展，既體現中國傳統哲學，也汲取西方國家的經驗。

鄭永年同時是中大（深圳）人文社科學院代行院長，全球與當代中國高等研究院院長。