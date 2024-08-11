解決劏房｜政府工作組本月交方案　吳秋北：工聯會建議獲積極回應

劣質劏房問題迫在眉睫，政府跨部門成立解決劏房問題工作組，歷時10個月調研，料本月要就劏房最低標準等提出解決方案。



行政會議成員、工聯會會長吳秋北說，會方早前向房屋局提交建議書，獲局方積極回應，相信若方案需要諮詢立法會或社會，會適時公布。



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「解決劏房問題」工作組本月向特首交報告

去年《施政報告》宣布成立「解決劏房問題」，為「劏房」居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求、居住面積等，要求工作組花10個月時間調研，本月向行政長官李家超提交報告，過去10個月亦與學者及不同團體會面。

工聯會早前向解決劏房工作組提交建議，吳秋北說獲局方積極回應。(李宇婷攝)

倡劏房至少7平方米 工聯會：建議獲政府積極回應

其中，工聯會早前向工作組提交建議，包括採用「12+18」規管制度，即12個月的臨時登記期，加18個月的適應期，讓政府、劏房戶、業主等有足夠時間有序取締劣質劏房。此外，工聯會建議立法規管劏房面積不得少於7平方米，對於7至14平方米的劏房，業主有法定責任向政府申報住戶的基本資料，如住戶人數、年齡層、是否有申請公屋等。

身兼行政會議成員的工聯會立法會議員吳秋北說，會方早前向房屋局提交建議書，並獲局方積極回應，相信方案會適時諮詢立法會或社會。

吳秋北說疫情已穩定，需要思考社區隔離設施是否有善用的空間。（李宇婷攝）

部分社區隔離設施閒置 吳秋北冀年內評估需求決定用途

房屋問題困擾香港，不過疫情期間興建9個的社區隔離設施，部分一直被閒置，吳秋北說疫情已穩定，需要思考設施是否有善用的空間，相信政府要有一個說法，特別是有關用地會否阻礙發展，因有關用地是重要的土地資源，可作建屋等用途，希望今年內評估需求後再決定用途。

日前觀塘瑞和街78號長安大樓發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒失救亡，其長期臥床的82歲患病母親，亦因缺乏照顧告喪命。（林振華攝）

觀塘照顧者雙屍悲劇 吳秋北：要加強支援培訓

日前在觀塘發生的照顧者悲劇，一對母子疑失救伏屍。吳秋北相信社會各界都感到心痛，勞褔局和工聯會都有加強支援照顧者，會方重視有關培訓，相信要加強資源和培訓，避免同類事情發生。

8月11日，吳秋北出席工聯會愛國電影巡映活動。(李宇婷攝)

工聯會愛國電影巡映6月已開放至明年初，在校園或社區巡映近十齣富有愛國元素的電影例如航天夢飛翔等，啟動禮今(11日)舉行。(李宇婷攝)

工聯會今天（11日）舉行愛國電影巡映啟動禮，計劃在校園或社區巡迴播映近十齣富有愛國元素的電影，例如航天夢飛翔等，直至明年初結束。吳秋北致辭時說工聯會已舉辦11期愛國電影的巡演，累積放映900多場，觀眾達20萬。