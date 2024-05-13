解決劏房｜《阿飛正傳》梁朝偉瑟縮閣仔房　何永賢指研設高度限制

港澳辦主任夏寶龍2021年訪港時曾提出香港「告別劏房、籠屋」。政府在施政報告2023提出成立工作小組，解決劏房問題，訂出最低居住標準，研究方法禁止不達標劏房增加及取締。工作組副組長、房屋局局長何永賢接受傳媒訪問時指，工作組曾討論劏房單位最低面積、高度、劏房窗戶的問題。



就劏房單位高度，她以《阿飛正傳》裏梁朝偉所住的「閣仔房」為例，指出這種房間高度明顯太矮，不能接受，政府會設定高度限制，「要讓人企起身走，不可要人低頭走。」



房屋局局長何永賢接受《明報》訪問時表示，近月已接見多個政黨及團體，也有意見提到訂出劏房單位最低面積，有些意見提出8至11平方米，有些則提出訂為11平方米。她又指，意見也特別關注到執行方法。

何永賢：要讓人企起身走，不可要人低頭走

何永賢續提到，工作組也有就劏房單位高度作討論。她以電影《阿飛正傳》中梁朝偉所住的「閣仔房」為例，指這種房間高度明顯太矮，「棺材房」、「樹屋」這類單位亦不能接受，表明政府會設定高度限制，「要讓人企起身走，不可要人低頭走。」

若窗戶對後巷需要被取締

工作組也討論到劏房窗戶的問題，何永賢指，如窗戶對大街，自然是無問題，若對後巷則要考慮，她解釋指因窗戶對後巷仍可通風，如不接受將有大量單位因而要被取締。

至於有些劏房窗戶對光井，她稱要視乎個別例子再作考慮，暫未有答案。她指出，曾有居民反映過，外面很多垃圾及雜物，會長期關窗，但光井其實也有不同通風情況，「如可在走廊透氣，或可在公共空間經通道進入清理垃圾，那麼是否可在特定條件下接受這些窗戶向光井的劏房單位？」

房屋局局長何永賢以《阿飛正傳》裡梁朝偉所住的「閣仔房」為例，指這種房間高度明顯太矮，表明政府會設定高度限制，「要讓人企起身走，不可要人低頭走。」。（黃浩謙攝）