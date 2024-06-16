解決劏房問題｜搬出劏房住進工廈單位　基層市民：應全面取締劏房

政府從去年起，開展10個月的有關取締劏房研究，工作組8月提交報告。團體「劏房支援連線」發布取締劏房方案建議，提出面政府可考慮將簡約公屋及過渡性房屋作為安置單位，以及設立五大準則量表以助政府決定取締優次。



團體「劏房支援連線」發布取締劏房方案建議。（容嘉儀攝）

被屋宇署人員拍門要求搬出工廈 結果住進另一工廈

政府2023年成立「解決劏房問題」工作組，用10個月時間進行調查，為「劏房」居住環境設定最低標準以及針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法。

居住荃灣工廈的陳先生，早年曾居住條件劣質劏房，一劏十多戶，每個劏房約100平方呎，「走廊無燈，日頭拎手機電筒照。」他試過水喉漏水，水浸全屋。後來，他搬到屯門工廈單位居住，雖然居住環境有改善，但卻住得不安穩。

由於工廈不可作居住用途，故早年他曾被屋宇署人員拍門要求搬走，轉到第二間工廈單位，租金5,300元已佔其收入約三分一，他表示雖然居住工廈擔心再次被逼搬走，但這是他最能夠負擔的地方。團體倡議政府不應只取締「劣質」劏房，應全面取締劏房，提升劏房戶應有的生活要求。

倡預留簡約公屋或過渡性房屋為安置居所

關注團體「劏房支援連線」發布取締劏房方案建議。團體認為取締劏房得以落實的關鍵，需配合完善的安置政策，否則可能令不適切劏房更加難尋。隨着近年政府大量興建簡約公屋及過渡性房屋，總數量達5萬伙。

連線認為可預留部分簡約公屋及過渡性房屋單位作安置用途，政府需與營運過渡性房屋團體溝通及支援，建議單位數目不少於2萬個，並應遍佈各區，以滿足受安置居民的生活需要。

建議設五大準則量表 分優次有序取締劏房

「劏房支援連線」成員連瑋軒指，政府應該立即取締存有結構危險的劏房，再按各區劏房條件，分批取締。

連線早從2021年起，收集全港多區百多位劏房戶意見，為未有即時結構性危險的劏房設立一套評分準則，準則主要分為五大類，包括樓宇負荷、臨時構築物狀況及設備、大廈管理及衛生條件、窗及渠管情況以為消防安全。又指在以上五大原則，會細分為25項具體指標，可根據這些指標釐訂取締劏房的優先次序，政府可接準則去評估風險，如確認該劏房不符合標準及對住戶的健康構成危險，應發出命令勒令業主還原單位。團體期望政府每年取締不少於一萬個劏房單位作為指標。