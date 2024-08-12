澳門特首選舉｜10月13日舉行　賀一誠未公布是否爭取連任

澳門特首選委會選舉結束，344名選委人選塵埃落定。澳門政府今天（12日）公布，10月13日舉行澳門特首選舉。候選人提名期何時展開暫未公布，按上屆經驗，特首選舉前48日開展提名期，今屆暫未有人宣布參選，特首賀一誠亦未透露是否爭取連任。



澳門行政長官選舉日訂於2024年10月13日（澳門新聞局圖片）

澳門特首選舉10月13日舉行

澳門政府刊登行政命令，將行政長官選舉日訂於2024年10月13日。按照澳門《基本法》附件一及《行政長官選舉法》的規定，行政長官須年滿40歲、在澳門連續居住滿20年、擁護《基本法》、效忠中國及澳門特區。

行政長官由4個界別組成的行政長官選舉委員會選出，由中央人民政府任命，任期5年，可連任一次。

澳門特首選舉候選人提名期未公布

上屆2019年澳門特首選舉候選人提名期由7月8日至7月23日，8月25日舉行選舉，即選舉日前48日開展提名期，今屆澳門特首選舉選管會暫未公布提名期。

圖為2024年8月11日，澳門舉行行政長官選舉委員會委員選舉，投票站人員在截止投票後進行點票工作。（澳門新聞局圖片）

澳門特首選委會選舉 崔世安及賀一誠胞姊當選

澳門行政長官選舉委員會委員選舉昨日（11日）舉行，由348名候選人競逐344席。初步點票結果顯示，當選人中有120多人屬首次參選，當中包括前特首崔世安，他於教育界以203票當選，得票在該界別排名第五。

另外，過往以立法會或政協身份出選，但今屆改為從社服界出選的特首賀一誠胞姊、前立法會議員賀定一，以1,253票在該界別排名第三當選。至於議席最多工商、金融界，以已故澳門賭王何鴻燊二房長女得票最多。