澳門特首選委會選舉｜348人競逐344席　料今晚完成點票

澳門行政長官選舉委員會委員選舉今天（11日）舉行，348名候選人競逐344席，由7個界別6200多人選，包括工商、金融界、教育界專業界、體育界、社會服務界、文化界、勞工界。選舉管理委員會主席宋敏莉說，採用電子點票後，預計今晚完成點票。



澳門行政長官賀一誠仍未交代是否會競逐連任，過去兩個月休假39日。他曾提到休假期間例行體檢，接受了必要的診療，身體狀況良好。



8月11日，澳門舉行行政長官選舉委員會委員選舉，選管會視察開站情況。（澳門新聞局相片）

8月11日，澳門舉行行政長官選舉委員會委員選舉，選管會在視察開站情況後接受傳媒訪問。（澳門新聞局相片）

選管會一行人早上9時先後到中葡職業技術學校、澳門理工大學體育館及澳門綜藝館3個投票地點視察。宋敏莉表示，開站後各票站運作良好，陸續都有選民來投票，流程順利。

8月11日，澳門舉行行政長官選舉委員會委員選舉，選管會視察開站情況。（澳門新聞局相片）

8月11日，澳門舉行行政長官選舉委員會委員選舉，選管會視察開站情況。（澳門新聞局相片）

宋敏莉提醒選民要按照選舉法及管委會指引投票，避免不慎作出違法違規行為，例如在票站內或其運作的建築物外100公尺範圍內，不得透露已作的投票或投票意向；票站內禁止使用流動電話等通訊和攝錄設備，更不可攝錄自己和他人的選票影像。