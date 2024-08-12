澳門特首選委會選舉｜88.12%投票率新高　崔世安及賀一誠胞姊當選

澳門行政長官選舉委員會委員選舉周日（11日）舉行，由348名候選人競逐344席。選舉管理委員會當晚8時37分公布初步點票結果，本屆共有5,521名選民投票，整體投票率88.12%，總投票人數和總體投票率，均創歷屆新高。



初步點票結果顯示，當選人中有120多人屬首次參選，當中包括前特首崔世安，他於教育界以203票當選，得票在該界別排名第五。另外，過往以立法會或政協身份出選，但今屆改為從社服界出選的特首賀一誠胞姊、前立法會議員賀定一，以1,253票在該界別排名第三當選。至於議席最多工商、金融界，以已故澳門賭王何鴻燊二房長女得票最多。



截至周日晚上8時20分，各票站均已完成點票工作。綜合各站數據，共有5,346張有效票，佔已投選票的96.83%，空白票和廢票則分別為18張和157張，各佔已投選票的0.33%及2.84%。

今屆選舉中，指定了提名表簽署人的法人選民及投票人數均超越上屆，而總體投票率亦高於上屆的87.20%。

圖為2024年8月11日，行政長官選舉管理委員會向傳媒總結整體投票情況。（澳門新聞局圖片）

逾120當選人屬首次參選 文化界及體育界投票率較低

初步點票結果顯示，當選人中有120多人屬首次參選，將成為選委會中的新面孔，而且當選人平均年齡較上一屆年輕，反映澳門年青一輩關心及積極參與特區的政治活動。各界別、界別分組的選委候選人得票，已上載至澳門行政長官選舉網頁。

相比其他界別，文化界、體育界投票率較低，分別是74.67%及73.44%。選管會主席、終審法院法官宋敏莉回應指，將會做這方面的檢討及「優化改善的工作」，總結經驗，看看有什麼不足的地方。

崔世安兄長於專業界當選 何超瓊工商金融界首名

其中，教育界投票率達91.77% 。現任澳門鏡湖護理學院院長尹一橋首名當選，曾任社文司及校長的崔世安以排第五當選。崔世安的兄長、立法會副主席崔世昌，則於第二界別專業界以首名當選。

社會服務界投票率為91.18%，澳門明愛總幹事潘志明以1,275票首位當選，特首賀一誠胞姊、前立法會議員賀定一排行第三。

議席最多的第一界別工商、金融界，投票率為92.08% ，當中首3名最高票數選委分別為何超瓊（831票）、王世民（785票）以及馬志毅（780票）。何超瓊為已故澳門賭王何鴻燊二房長女，目前擔任美高梅中國董事長；王世民為立法會間選議員，亦為僑光集團有限公司董事總經理，馬志毅為本澳已故名人馬萬祺之孫、中華總商會理事長。