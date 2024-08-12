倡優化北都公路走線加轉乘站　劉國勳：路政署允研西延至洪水橋

北部都會區公路正處於規劃階段，港府擬向立法會申請11.3億元撥款，進行料需時38個月前期勘查工作。民建聯發展事務發言人﹑新界北立法會議員劉國勳與其新界北團隊，今日（12日）與路政署署長邱國鼎等官員會面後稱，署方接納其建議，研究把公路走線向西延伸至洪水橋，及承諾研究減少隧道路段，以降低勘查和工程費用，但未有確切數字。他預計，以現時6億5千萬元工地勘測費推算，用把勘測費用降低兩至三成。



劉國勳（中）偕其北區團隊晤路政署，就北都公路優化反映意見（何夏怡攝）

北都公路現規劃全長約23公里，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段。劉國勳指出，北部都會區分四大區域，涵蓋洪水橋／廈村至沙頭角，但目前走線設計，東西面都未達發展區核心，建議延伸公路，東面接駁沙頭角口岸，西面連接洪水橋。路政署在會上接納建議，研究把公路走線延伸至洪水橋，至於東延的建議則暫未接納

劉國勳認為，目前走線以天水圍為起點，未覆蓋北部都會區的核心區域，期望西面伸延至洪水橋商業核心區，將來「三鐵匯聚」的交通樞紐及港深西部公路。他期望路政署考慮東延至沙頭角口岸，因將來沙頭角口岸會重建，規模比現時大，建議走線可擴濶現有沙頭角公路或邊界巡邏路延伸至沙頭角口岸。

劉國勳亦表示，期望北都公路設計加入大型交通交匯處，設巴士及鐵路轉乘站等大型樞紐，強化北部都會區整個交通網絡。

劉國勳（中）與其團隊就優化北都公路設計約晤路政署（何夏怡攝）

倡按迫切需要及實際情況分階段上馬

劉國勳稱，路政署在會上解釋介紹需時38個月的勘查研究工作，包括約6個月審議走線和設計方案、15 個月環評、11 個月進行法定刊憲程序及6個月完成餘下初步設計及技術評估。

為提升工程效率，劉國勳建議不同路段可按迫切需要及實際情況分階段上馬，前期工作亦可同步進行，例如擬定需徵用的土地範圍﹑對交通影響及地下公用設施的評估及舉辦公眾參與活動等。他亦建議採用「設計及建造」模式，設計和建造合約招標，早日進入下一階段工作，令在原先38個月的研究勘測期內可讓承建商進場負責設計及建造，並按需要分階段先進行較中心的新田段、古洞段，如採納建議，預計2030年前部份路段如新田段及古洞段可加快落成，令市民早日受惠。

北都公路將由四個主要路段組成，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

減隧道路段助降勘測費用兩至三成

至於逾11億元勘查撥款被質疑「超貴」，其中工地勘測費用佔逾一半約6億5千萬元。劉國勳稱，路政署在會面中承諾減少隧道路段以降低工程造價，但未有確切數字，他預計目標比原有工地勘測費用降低兩至三成。

他解釋稱，現時城規會通過大部分走線及確定土地用途，如新田科技城等有關規劃已獲通過，路面天橋和沉降式設計將取代部分隧道設計，可大幅減少隧道勘測地點的工程，降低工地勘測成本。