三道三鐵走線曝光　北都公路擬鑽挖濕地　環團憂損魚塘礙候鳥覓食

《施政報告》提出興建「三道三鐵」，運輸及物流局最新文件披露「三鐵三路」走線概念，當中「北都公路」將橫跨山貝河，並貼近濕地保育區、濕地緩衝區及拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地，故將會在天水圍段的濕地地底較深地層使用隧道鑽挖機興建，以盡量減少影響濕地及其生態。



環保組織長春社憂慮北都公路走線或會與南生圍和豐樂圍，甚至是擬議的濕地保育公園重疊，而早年興建高鐵鑽挖時，米埔濕地曾出現泥水直接湧上魚塘，污染米埔的魚塘，擔心高鐵污染魚塘的歷史會重演，影響魚塘和候鳥覓食。



北都公路全長約18公里 由天水圍經新田連接羅湖南

運輸局最新向立法會提交《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步結果，在主要幹道計劃方面，擬議的北都公路全長約18公里，由西面的天水圍開始，途經新田／落馬洲發展樞紐、古洞北，再連接至東面的羅湖南。

預期挑戰包括天水圍段會較接近濕地保育區、濕地緩衝區

文件透露，北都公路將以隧道形式穿過濕地、魚塘及途經山嶺，其他段落則會以架空橋形式建造。根據走線圖，北都公路將穿過山貝河，亦貼近貼近豐樂圍魚塘及南生圍。諮詢文件特別提到，興建該幹道的預期挑戰，包括北都公路（天水圍段）會較接近濕地保育區、濕地緩衝區及拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地，強調會避免在濕地範圍興建地面或高架道路，並會在濕地地底較深地層使用隧道鑽挖機興建，以盡量減少影響濕地及其生態。

根據走線圖，北都公路將穿過山貝河，亦貼近貼近豐樂圍魚塘及南生圍。（運輸局文件截圖）

走線涉泥灘和紅樹林 長春社憂鑽挖隧道令魚塘消失

長春社公共事務經理吳希文表示，根據走線，橫跨山貝河和錦田河之間的交匯處，有泥灘和紅樹林等，更有可能走入南生圍和豐樂圍，甚至是擬議的濕地保育公園，憂慮走線會影響到有關敏感地帶。他續指，鑽挖隧道期間，部份地方或會牽涉到土地平整，以及大型挖掘，憂慮會影響部份魚塘，甚至令魚塘消失，最終收窄冬候鳥的覓食空間。

他又特別提到，早年興建高鐵時的經驗，指當時曾在鑽挖時，米埔濕地曾出現泥水直接湧上魚塘，污染米埔的魚塘，擔心高鐵污染魚塘的歷史會重演：「米埔嗰邊啲魚塘好多都係喺濕地保育區，佢嗰陣時係搞到好亂糟糟，所以其實鑽挖都唔係好冇風險。」

吳希文又稱，今次文件的走線地圖粗略，並無交代清楚濕地範圍，以及走線與多少濕地重疊，令公眾令難以掌握到諮詢，無法提交有效的公眾意見，促請當局交代更多細節。

▼三個濕地保育公園選址▼



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沙田繞道全成新的南北走廊 將軍澳油塘隧道長約2公里

其餘兩條幹道方面，當中沙田繞道全長約15公里，由大埔的粉嶺公路連接到長沙灣附近的現有主要幹道網絡，日後將會成為新的「南北走廊」；而將軍澳－油塘隧道則長約2公里，將會是將軍澳第三條公路隧道，初步走線會由將軍澳市中心開始，以隧道接駁到油塘一帶。

港深西部鐵路香港段由洪水橋接駁到深圳前海

至於三條鐵路，其中港深西部鐵路，香港段走線長約8公里，由洪水橋接駁到深圳前海，並可在本港境內鐵路沿線增設車站，如厦村及流浮山，預料今年內會完成首階段研究；中鐵線則全長約16公里，將會由元朗錦田，途經荃灣東北部／葵涌東北部，連接九龍塘站，以接駁東鐵線及觀塘線，強調走線不會穿過石梨貝水塘及九龍水塘；最後的將軍澳南延線則全長約3公里，由將軍澳線康城站向南延，接駁將軍澳137區的擬議地底車站。

文件提到，將軍澳南延線將會視乎技術可行性、對環境的影響、成本效益、所需用地及對社區影響等因素，以審慎考慮最合適的模式，包括鐵路及捷運系統等，以推展有關項目。另外，當局又指，今次研究亦曾仔細考慮在將軍澳增設過海鐵路，惟過海運輸基建涉及大量公共資源，故要審慎考慮。

下周展公眾諮 明年第四季交代要運輸基建發展藍圖

港府將於下周五（12月2日）起就有關擬議走線進行公眾諮詢，3月31日結束，並會在明年第四季交代本港未來的主要運輸基建發展藍圖。