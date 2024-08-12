施政報告｜江玉歡倡引入多元化指標革新治理　避免部門各自為政

特首李家超繼續就十月的施政報告進行諮詢，C15+議員江玉歡稱完成績效指標（ KPI）並不等同於實現好的治理， 因為KPI 只是眾多政府治理的工具之一，並非唯一結果指標，且 KPI 未必能通用在所有政策範疇，建議引入公眾滿意度、社會影響力、環境可持續性等多元化指標，避免各部門各自為政，無法形成強大的凝聚力，以實現更宏大的終極目標。



10月發表的施政報告諮詢工作繼續，江玉歡稱如今的香港需要求新求變，治理方式需要深度革新，需要全社會心往一處想，勁往一處使。

國際競爭日益加劇，江玉歡今（12日）在社交平台上說，概括而言，香港正處在歷史轉折期，需新動力、新思維和新方向，而處在這一時期的香港特區政府則需要學會「算總賬」、「算大賬」和「算香港宏觀賬」，把握香港社會發展的大方向，確保香港經濟發展勢頭持續昂揚。她指，如今的香港需要求新求變，治理方式需深度革新，需要全社會心往一處想，勁往一處使。

選委界立法會議員江玉歡接受《香港01》訪問時表示，上次區選「壞機」事件涉事官員犯低級錯誤，如今再找同一名官員負責資訊科技，市民不太有信心。（歐嘉樂攝）

宏觀政策調整與資源配置

大灣區城市在中央政府的支持下，香港吸引力此消彼長，江玉歡說香港政府應當從宏觀層面出台靈活政策，以應對周邊其他城市的崛起所帶來的壓力，譬如提供資金和稅收優惠，鼓勵本地企業進行技術創新和產業升級，提升競爭力；增加對研發的資助，設立創新基金，鼓勵企業和科研機構進行合作，推動科技成果轉化，積極參與粵港澳大灣區的政策協調，推動跨境合作專案，促進資源共用和優勢互補等。

深港兩地客流再創新紀錄。（深圳口岸提供）

隨著內地市場對商品和服務的要求不斷提升，江玉歡說香港作為傳統的消費中心，面臨著來自內地城市的競爭，應當靈活應對市場需求的轉變，例如與內地城市合作，推出聯程旅遊產品，吸引遊客在香港和內地之間進行多樣化的旅遊體驗等。

倡引入多元化治理指標

革新治理方面，江說完成績效指標（ KPI）並不等同於實現好的治理， 因為KPI 只是眾多政府治理的工具之一，而並非唯一結果指標，且 KPI 未必能通用在所有政策範疇，她建議應引入公眾滿意度、社會影響力、環境可持續性等多元化指標，全面及持續地評佔政策效果；在政府治理和大型公司治理領域，仍有很多科學先進的治理方法，OKR (Objectives and Key Results) 是另一種目標管理框架，相對於 KPI 而言更加科學全面；和 KPI 最為不同的是能夠將目標管理自上而下貫穿到基層，目前特區政府各部門制定 KPI，可以說是各自為政，並沒有一個統一的宏觀目標，因此即使各自完成目標，由於力量分散，不同的司局之間也無法形成強大的凝聚力，以實現更宏大的終極目標。她強調治理並非被工具綁架，如俗話所說黑貓白貓，抓住耗子才是好貓，無論哪一種方法，只要實現改善市民生活，推動社會經濟發展就是好方法。

鼓勵生育以中產家庭為首要

本港長者貧窮問題料隨着人口老化更趨嚴重。（資料圖片/歐嘉樂攝）

人口結構包括老人口老化和少子化是香港長遠發展的根本挑戰，身兼立法會福利事務委員會副主席的江玉歡建議持續推進鼓勵生育政策，通過提供育兒補貼、減稅政策和改善托兒服務，以鼓勵年輕家庭生育，尤以鼓勵中產家庭為首要；制定全面的老齡化應對計畫，包括延後退休年齡等；以及鼓勵企業實施家庭友好型政策等。