施政報告｜勞聯倡新設育兒假、有薪產假多4周　政府承擔部分開支

勞聯昨日（25日）會見特首李家超並就新一份《施政報告》提出50項建議。勞聯主席、立法會議員林振昇促侍產假增加2天、有薪產假額外增加4周，及新設父母均可享有的「育兒假」，認為可進一步刺激生育率。



勞聯倡新增十天育兒假（馮子健攝）

林振昇建議新設育兒假

林振昇建議，將有薪產假由現時14周延長至18周，產生的額外薪酬開支由「發還產假薪酬計劃」提供津貼，上限80000元。此外，他建議法定侍產假由5天增至7天，額外開支亦由政府負擔。他表示，有薪產假早前由10周增加至14周，政府預計每年涉及額外支出4億7千萬元，但其實每年發還款項僅約1億元，故涉及開支不多。

育兒假方面，他表示內地及海外國家早有相關制度，建議特區規定養育三歲以下子女的父母各享有10天育兒假，設立「發還育兒假薪酬計劃」，政府承擔部分薪酬支出。他粗略計算指每年薪酬開支約30至40億元，認為育兒假是研究方向，並可在公務員先行先試。

此外，他建議政府全面落實公務員5天工作周，讓有需要的公務員，譬如懷孕婦女、殘疾人士等申請短期彈性工作措施。

周小松（左）認為輸入外勞宜停一停諗一諗（馮子健攝）

周小松促制訂停止輸入外勞路線圖

勞聯秘書長、立法會議員周小松促訂立停止輸入外勞路線圖，指部分行業在輸入外勞後失業率持續、輕微上升，亦有人薪金下降，現時應「停一停睇一睇」。

被問及停止輸入外勞會否影響北部都會區建設及機場三跑營運。他表示近幾個月私營工程放緩，建造業人力需求不似預測「咁犀利」，部分人力會補充到政府的工務工程項目。他表示，機場地面工作不是門檻很高的工作，提供更多津貼可以吸引本地工人就業。

檢視暑熱警告門檻過高問題

勞聯副主席、勞顧會委員譚金蓮指出，天文台推出暑熱指數，至今未達到黑色警告，政府應檢視觸發門檻過高的問題。

勞聯副主席儲漢松則建議政府豁免大欖隧道的商用車收費，減輕職業司機的經濟負擔。