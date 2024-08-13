陳國基訪杭州初創　以科技助殘疾人士用念力控制義肢

政務司司長陳國基今日（13日）繼續訪問杭州，參觀初創企業。該企業以非侵入式腦機接口技術，協助殘疾人士透過意念控制義肢，做出他們想做的動作，包括步行、寫字甚至彈琴。



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（前排左三起）香港杭州政協之友聯誼會會長胡惠康、寧波市政協主席陳龍、陳國基、杭州市政協主席馬衛光等人合照。（政務司司長辦公室）

早上與共創明「Teen」杭州學習團交流

陳國基今日首先訪問杭州國家版本館，參觀古籍和文物。他亦與「共創明『Teen』計劃」杭州學習團交流，了解學員如何善用計劃的財政支援，提升學習能力和培養個人興趣。

中午，陳國基與杭州市政協主席馬衛光、寧波市政協主席陳龍、紹興市政協主席魏偉及香港杭州政協之友聯誼會會長胡惠康會面，就深化浙港及杭港合作交流意見。

企業示範控制義肢步行、寫書法和彈琴

下午，陳國基到訪位於杭州人工智能小鎮的初創企業「強腦科技」，了解他們的非侵入式腦機接口技術，並有專員示範採用智能義肢做多項動作，包括步行、寫書法和彈琴。企業負責人表示，該公司研發輔助殘疾人士行動復常的智能義肢，以及解決普羅大眾的睡眠問題困擾的產品，陳國基認為這項技術很有意思，令殘疾人士重獲正常行動能力、重拾自信，是利用科研成果造福弱勢社群。

接着陳國基出席由浙江省香港商會舉辦的聚會，向數十名在浙港人和港商代表了解他們在浙江的發展，並分享特區政府在維護國家安全、發展經濟、改善民生、推進愛國主義教育、推動香港融入國家發展大局等方面的情況。

陳國基隨後與浙江省副省長盧山會面，就深化浙江省與香港合作交換意見。陳國基說，今日兩場會面均談到兩地的創科發展與交流合作，大家都認為前景廣闊、機遇龐大，要用好雙方優勢，培養更多年輕創科人才。

陳國基明天（14日）繼續杭州行程，下午啟程回港。