特區譴責彭定康詆譭終審法院　斥言論屬卑劣的政治操作

多名泛民人士包括李柱銘、吳靄儀及壹傳媒創辦人黎智英7人，於2019年8月18日參與未得警方批准的維園集會。他們不服參與未經批准集結罪名裁決，早前到終審法院提出終極上訴，終院5名法官前日（12日）下判辭，一致裁定7人敗訴。「香港監察」贊助人、前港督彭定康向英國《衛報》開腔批評裁決不公，又指一直致力保護人權的英籍非常任法官廖柏嘉（Lord Neuberger）參與其中「令人難以接受」。



特區政府今日（14日）表示，就彭定康惡意詆毀終審法院，在黎智英等被告人參與未經批准集結案所作的判決，以及針對參與審理上訴的海外非常任法官廖柏嘉肆意作出人身攻擊，予以強烈譴責並表示堅決反對，又稱彭定康對嚴格依法進行獨立審判的終審法院法官施加政治壓力，企圖影響香港特區的司法制度，實屬卑劣的政治操作。



彭定康。（Hong Kong Watch影片截圖）

特區批彭定康企圖影響香港司法制度

特區發言人表示，彭定康的抹黑言論，明顯罔顧終審法院長達76頁的判辭中詳盡的法理分析和有關案件的事實背景，又稱彭定康對廖柏嘉所作出的批評更是空洞無理的人身攻擊，旨在抹黑詆譭非常任法官的名譽，充分暴露其企圖破壞非常任法官制度的險惡用心。

香港終審法院。

特區發言人：任何人有權在法律容許的範圍內就法院的裁決發表意見

發言人稱，各位法官已就判決在判辭中作出非常詳細的法理分析和交代，並在法理上清楚解釋了香港的法庭不應跟隨英國兩宗判例的理由。

此外，發言人稱，任何人有權在法律容許的範圍內就法院的裁決發表意見，但絕不應該惡言攻擊或詆譭法官，甚至流於充滿政治動機的無理指控，表示彭定康故意忽略廖柏嘉所頒布的判案書，並誣衊法官沒有好好地解釋其判決理據，實屬無理過分之舉。