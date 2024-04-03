流水式集會．終極上訴｜法官下令各上訴人提交陳詞不多於20頁

李柱銘、吳靄儀、黎智英等7名民主派人士，涉於2019年8月18日參與民陣「流水式集會」，被裁定「組織」及「參與」未經批准集結罪成。他們其後獲上訴庭撤銷「組織」集結罪，但「參與」集結罪則維持原判。7人續就「參與」集結罪提終極上訴，案件今（3日）進行法庭指示聆訊，常任法官林文瀚表示希望各上訴人陳詞重複，避免浪費法庭時間；不過上訴方指每名上訴人的論述重點均有不同，希望法庭容許各法律團隊分開提交陳詞。林官最終批准上訴方各自提交陳詞，頁數不得多於20頁。



7名上訴人：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁和李柱銘。他們於去年8月就「組織」集結上訴得直獲撤罪，但「參與」集結罪則維持定罪，他們現就涉及參與的罪名提出上訴。

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只需集中終院批准爭議的議題

終院早前批准上訴方爭議《公安條例》在執行層面有否違反相稱性，並需提交書面陳詞。終院常任法官林文瀚今指，希望與訟雙方提交陳詞，避免重複論述重點及使用相同案例，亦毋須斟酌上訴庭及終院上訴委員會已詳細交代的案情，只需集中在終院批准爭議的法律議題。

黎智英對集會的認知來自媒體公開資訊

黎智英的代表資深大律師余若薇表示，明白法庭希望節省時間，雖然各法律團隊收到法庭指示需提交聯合陳詞後，曾經會面商討，但發現針對各名上訴人的指控均有不同，故此希望法庭容許每名上訴人的法律團隊分開提交書面陳詞。她舉例指有別於部份上訴人，黎智英並非立法會議員，對集會的認知全是來自媒體公開資訊，他在場不曾發言，亦對當日交通狀況一無所知。

案件對公眾基本權利有深遠影響

余若薇又指由於時間緊迫，上訴方各法律團隊較難在提交陳詞之前商討以收窄分歧，待至上訴人提交陳詞後，反而較易掌握各上訴人的陳詞重點，團隊此時再作商討較為適合。她另稱案件不只對上訴人意義重大，亦對公眾基本權利有深遠影響，希望法庭給予足夠時間。

律政司代表則指，會盡量控制陳詞在一般頁數限制之內，如有需要會再向法庭申請加長頁數。

上訴陳詞不多於20頁

林官最終批准上訴方各自提交不多於20頁的陳詞，並需於4月16至18日期間存檔法庭；律政司則需於5月16日之前存檔不多於30頁的回應陳詞；之後上訴方可在6月11日之前提交不多於10頁的補充陳詞。

案件編號：FACC2-6/2023