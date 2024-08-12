流水式集會．終極上訴｜李柱銘等7人爭議行使和平集會權 裁敗訴
撰文：賴琦 朱棨新
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多名泛民人士包括李柱銘、吳靄儀及壹傳媒創辦人黎智英7人，於2019年8月18日參與未得警方批准的維園集會，該集會之後變成一場「流水式集會」。他們在高院上訴後，就參與未經批准集結罪名維持原判。他們不服裁決，早前到終審法院提出終極上訴，法官今（12日）下判辭，終院5名法官一致裁定7人上訴被駁回。
首席法官張舉能及常任法官李義在判辭指，香港和英國在處理人權挑戰的法律框架方面，有不同之處。香港法庭可宣告違憲的條款，或其他規定為無效，及將其廢除，但在英國被宣告爲不符合人權的條款，仍會被視爲有效的法律繼續執行。因而香港和英國在評估限制的相稱性時，可能會出現不同的問題和考慮。
7名上訴人：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁和李柱銘。他們在原審時被裁定組織及參與未經批准集會罪成，經上訴後組織集結罪被裁定得直，但參與集結罪維持原判。黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭的判刑由原本判囚8至18個月，減至5至12個月。至於餘下3人吳靄儀、何俊仁及李柱銘，在原審時獲緩刑，未就刑期提出上訴。
今日只有吳靄儀，及因涉支聯會案被拘留的李卓人有到法庭聽取裁決。
上訴人爭議只在行使和平集會權利
7人今次只就參與未經批准集結罪提終極上訴。他們主要爭議，案中應否考慮《公安條例》的執行層面，包括被捕、檢控和定罪等方面，是否有違反相稱性測試。上訴人指當時在行使其和平集會權利，惟原審法官未有考慮定罪是否相稱，故認為他們的控罪應被撤銷。
律政司指被告都知該次遊行不合法
律政司卻指，當時的遊行經常有暴力事件發生，警方需要作出評估，且各被告知悉是該次遊行不合法但決定參與，認為他們並無合理辯解。
案件編號：FACC2-6/2024
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