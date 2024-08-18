施政報告｜商界嘆經濟差　李家超引李澤鉅：邊個賭香港輸，佢輸先

新一份施政報告10月發表，行政長官李家超今天（18日）到大埔出席首場地區諮詢會。不少受邀出席的與會者關注香港經濟前景，有製造業代表反映難以融資，「政府出力，銀行唔支持㗎」，亦有證券業代表坦言近期不少證券商倒閉，「(政府)做了很多工作，但業界未感受到實質情況」，形容前景坎坷。



李家超表示，本港面對息口下調、美國選舉等不明朗因素，正處於過渡期，但很多有資金的人士對香港前景感到樂觀，不點名引述長實主席李澤鉅的言論，有信心香港過渡轉型期，「好有投資遠見嘅都話『邊個賭香港長期輸嘅呢，佢係輸先嘅咁』，睇到香港長遠嚟講係好嘅」，表明政府會盡量幫助中小企。



8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

首場施政報告地區諮詢會 過百人受邀參與

首場施政報告地區諮詢會在大埔官立小學舉行，李家超率領司局長出席，過百名與會者都是獲邀參與，部分是區議員、社區主任，所屬政黨包括民建聯、經民聯、新民黨、勞聯，同場亦有中小企、證券業等不同界別人士獲邀出席。

8月18日，首場施政報告地區諮詢會上，從事製造業的葉小姐關注企業融資難。（片段截圖）

製造業嘆經濟寒冬難融資 昐仿傚內地推低息貸款

在諮詢會分組討論環節，從事製造業的葉小姐說，雖然政府早前放寬按揭乘數，亦有資助企業的計劃，希望刺激經濟，「但問題係政府出力，銀行唔支持㗎」，舉例現時息口很高，銀行收緊貸款政策，甚至「CALL LOAN」，市面有很多銀主盤，加上樓價下跌，物業估值降低，銀行採取消極保守策略，令融資與發展之間出現兩難，「根本幫唔到你，甚至寸步難行」，反之內地很支持企業融資，例如低息融資方案，了解香港是否能推出類似計劃。

8月18日，首場施政報告地區諮詢會上，有中小企代表反映商界申請銀行戶口有困難。（片段截圖）

中小企：商界申請銀行戶口困難 冀李家超「幫幫手」

有中小企代表說，中小企依靠展覽會或到海外找商機，惟現時經濟低迷，成本不斷上漲，展覽經費負擔加重不少，建議中小企市場推廣基金由100萬元提升至150萬元，又說商界申請銀行戶口有困難，「唔知係咪新公司，或者有啲公司需要好詳細，開得新公司需要一段時間運作，無公司戶口好難運作」，影響企業發展，希望李家超「幫幫手」與銀行商討解決方案。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

李家超說，雖然預測明年本港經濟會繼續增長，亦看到息口下跌或美國大選結果明朗化後，資金投資將開始活躍，相信明年較今年好，明白香港處於過渡期總要面對，政府都希望幫助中小企。他說財政司司長已就融資問題與銀行業界代表等，討論如何互相體諒，共同支援。

8月18日，首場施政報告地區諮詢會上，證券從業員羅先生反映證券商倒閉情況嚴峻。（片段截圖）

證券業：券商倒閉感前景坎坷 政府工作業界未感受到

證券從業員羅先生反映證券商倒閉情況嚴峻，希望施政報告有多著墨，「有一個前所未見情況，很多證券商在過去數年，雙位數倒閉，金融在香港過去都是棟樑，都是高產值的產業，我見到大家(政府)做了很多工作，但業界未感受到實質情況」，直言感到前景坎坷。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（片段截圖）

李家超說，證券金融界面對環球不確定因素，的確很多挑戰，例如美國大選、息口走勢、地區衝突或戰爭等，即使有錢都不敢大膽動作，但他說全球經濟重心東移，形容東盟及中東是世界經濟發展的新引擎，現時香港處於過渡期難關，政府會檢視如何加大力度，共渡困難。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

李家超引述李澤鉅「賭香港差都錯」言論：香港長遠係好嘅

李家超總結發言時，再提及經濟問題，他預告今年經濟增長2.5%至3.5%，明年經濟應該較今年更好。他重申香港處於過渡期，面對挑戰較大的原因，與不明朗因素有關，包括息口何時下調、美國選舉影響全世界。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

不過，李家超不點名引述長實主席李澤鉅「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯 」的言論，提到「有好多有資金喺手，縱然對前景係樂觀，亦都有大家都知道好有投資遠見嘅，都話『邊個賭香港長期輸嘅呢，佢係輸先嘅咁』，睇到香港長遠嚟講係好嘅」，政府會特別幫助中小企，有信心香港過渡轉型期，除了發展八大中心優勢，亦要搶人才，和培育本地人才，形容「香港人才多的是」。