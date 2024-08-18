施政報告｜商界嘆經濟差 李家超引李澤鉅：邊個賭香港輸，佢輸先
新一份施政報告10月發表，行政長官李家超今天（18日）到大埔出席首場地區諮詢會。不少受邀出席的與會者關注香港經濟前景，有製造業代表反映難以融資，「政府出力，銀行唔支持㗎」，亦有證券業代表坦言近期不少證券商倒閉，「(政府)做了很多工作，但業界未感受到實質情況」，形容前景坎坷。
李家超表示，本港面對息口下調、美國選舉等不明朗因素，正處於過渡期，但很多有資金的人士對香港前景感到樂觀，不點名引述長實主席李澤鉅的言論，有信心香港過渡轉型期，「好有投資遠見嘅都話『邊個賭香港長期輸嘅呢，佢係輸先嘅咁』，睇到香港長遠嚟講係好嘅」，表明政府會盡量幫助中小企。
首場施政報告地區諮詢會 過百人受邀參與
首場施政報告地區諮詢會在大埔官立小學舉行，李家超率領司局長出席，過百名與會者都是獲邀參與，部分是區議員、社區主任，所屬政黨包括民建聯、經民聯、新民黨、勞聯，同場亦有中小企、證券業等不同界別人士獲邀出席。
製造業嘆經濟寒冬難融資 昐仿傚內地推低息貸款
在諮詢會分組討論環節，從事製造業的葉小姐說，雖然政府早前放寬按揭乘數，亦有資助企業的計劃，希望刺激經濟，「但問題係政府出力，銀行唔支持㗎」，舉例現時息口很高，銀行收緊貸款政策，甚至「CALL LOAN」，市面有很多銀主盤，加上樓價下跌，物業估值降低，銀行採取消極保守策略，令融資與發展之間出現兩難，「根本幫唔到你，甚至寸步難行」，反之內地很支持企業融資，例如低息融資方案，了解香港是否能推出類似計劃。
中小企：商界申請銀行戶口困難 冀李家超「幫幫手」
有中小企代表說，中小企依靠展覽會或到海外找商機，惟現時經濟低迷，成本不斷上漲，展覽經費負擔加重不少，建議中小企市場推廣基金由100萬元提升至150萬元，又說商界申請銀行戶口有困難，「唔知係咪新公司，或者有啲公司需要好詳細，開得新公司需要一段時間運作，無公司戶口好難運作」，影響企業發展，希望李家超「幫幫手」與銀行商討解決方案。
李家超說，雖然預測明年本港經濟會繼續增長，亦看到息口下跌或美國大選結果明朗化後，資金投資將開始活躍，相信明年較今年好，明白香港處於過渡期總要面對，政府都希望幫助中小企。他說財政司司長已就融資問題與銀行業界代表等，討論如何互相體諒，共同支援。
證券業：券商倒閉感前景坎坷 政府工作業界未感受到
證券從業員羅先生反映證券商倒閉情況嚴峻，希望施政報告有多著墨，「有一個前所未見情況，很多證券商在過去數年，雙位數倒閉，金融在香港過去都是棟樑，都是高產值的產業，我見到大家(政府)做了很多工作，但業界未感受到實質情況」，直言感到前景坎坷。
李家超說，證券金融界面對環球不確定因素，的確很多挑戰，例如美國大選、息口走勢、地區衝突或戰爭等，即使有錢都不敢大膽動作，但他說全球經濟重心東移，形容東盟及中東是世界經濟發展的新引擎，現時香港處於過渡期難關，政府會檢視如何加大力度，共渡困難。
李家超引述李澤鉅「賭香港差都錯」言論：香港長遠係好嘅
李家超總結發言時，再提及經濟問題，他預告今年經濟增長2.5%至3.5%，明年經濟應該較今年更好。他重申香港處於過渡期，面對挑戰較大的原因，與不明朗因素有關，包括息口何時下調、美國選舉影響全世界。
不過，李家超不點名引述長實主席李澤鉅「過去歷史話我們知邊個賭香港長期差都錯 」的言論，提到「有好多有資金喺手，縱然對前景係樂觀，亦都有大家都知道好有投資遠見嘅，都話『邊個賭香港長期輸嘅呢，佢係輸先嘅咁』，睇到香港長遠嚟講係好嘅」，政府會特別幫助中小企，有信心香港過渡轉型期，除了發展八大中心優勢，亦要搶人才，和培育本地人才，形容「香港人才多的是」。