施政報告｜前區佬倡林村河發展如「塞納河」　李家超︰港人多好橋

行政長官李家超今天（18日）出席施政報告首埸地區諮詢會，受邀出席的地區代表逾百人，不少人關注旅遊發展。其中，大埔前區議員邱榮光提議善用大埔林村河作為景點，更類比為巴黎奧運舉行開幕禮的塞納河，「林村河都完全可以做到類似嘅功效。」亦有人建議組織義務旅遊大使，為遊客打卡，「Selfie（自拍）其實好難，唔係個個都叻」，當旅客將相片發布到社交媒體便達宣傳香港之效果。



李家超總結回應時表示，近期香港大熊貓誕下龍鳳胎，中央亦向港送贈一對大熊貓，如何利用熊貓元素推動旅遊產業很重要。他說文化、體育、旅遊發展要混為一體，做大、做強、做好，營造百花齊放環境，讓大家共同想好橋，形容「香港人識食腦，你哋腦袋真真正正好多好橋」，政府會配合推出政策。



8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

過百人受邀參與首場施政報告地區諮詢會

新一份施政報告十月發表，今天在大埔官立小學舉行首場地區諮詢會，李家超率領司局長出席，過百人獲邀參與，部分是區議員、社區主任，來自民建聯、經民聯、新民黨、勞聯等。

大埔前區議員邱榮光在諮詢會上，將巴黎奧運開幕禮的用的塞納河，比喻為大埔林村河，建議好好善用林村河發展成為景點。。(港台截圖)

大埔有條林村河，大家睇巴黎奧運有條萊恩河（塞納河），就好好利用作巴黎奧運開幕禮，其實大埔林村河或者香港地質公園都完全可以做到類似嘅功效，而且可以好快做得到。 大埔前區議員邱榮光

前議員邱榮光：林村河可做到巴黎塞納河效果

旅遊業作為香港經濟發展的主要動力之一，不少出席的人士都集思廣益，為落實「無處不旅遊」出一分力。有「環保博士」之稱的大埔前區議員邱榮光在諮詢會上，將巴黎奧運開幕禮的用的塞納河，比喻為大埔林村河，建議好好善用林村河發展成為景點。邱榮光又說，李家超還有「好多任期」，希望大家將來都會記得特首為市民做了很多工作。

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林村河經常被大埔居民投訴河水渾濁、臭氣熏天，有時更出現大量死魚及油污，河道兩側留下不少鳥糞，去年8月林村河突然變成藍白色，有街坊戲稱如「藍色的多瑙河」，有居民更目擊到林村河有人排放藍色液體污染河水，擔心污染問題，環保署事後未有發現。

住沙田的張女士建議組織旅遊大使，協助旅客拍照等。(港台截圖)

有人倡組織義務大使為旅客打卡︰Selfie好難，唔係個個都叻

住沙田的張女士建議，組織義務旅遊大使，協助旅客在景點拍照等，相信有助宣傳香港；亦可在各區設立有香港元素的展板，方便旅客「打卡」，相信會有很好的宣傳作用。

「年青人都很有活力，同埋好願意做義工，或者可以組織旅遊大使，尖沙咀海邊成日都好多人影相，Selfie其實好難，唔係個個都叻，post上社交媒體已經可以宣傳香港，亦會寫香港啲人好好。」 沙田區張姓市民

住離島的蒲小姐說，香港為人廣知的原創角色是麥兜，惟香港文創發展較緩慢。(港台截圖)

有人倡創造「第二隻麥兜」

住離島的蒲小姐說，香港為人廣知的原創角色是「麥兜」，惟本地文創發展較緩慢，她建議設立麥兜為主題的文創活動，仿傚多啦A夢舉行無人機匯演，設麥兜無人機匯演或煙花等，又說香港有出色文化藝術家，希望創造「第二隻麥兜」；經民聯社區幹事周秉謙說香港要有特色吉祥物，增加香港賣點，古蹟也可增加商業元素，落實無處不旅遊。

周秉謙說香港要有特色吉祥物。(港台截圖)

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

李家超讚港人食腦多橋 冀文化體育旅遊發展混為一體

李家超總結發言時說，政府重視如何將文化、體育和旅遊混為一體，又說近期香港有大熊貓誕下龍鳳胎、中央亦將送贈本港一對大熊貓，如何共冶一爐和產業化相當重要。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

李家超認為要營造百花齊放環境，讓大家共同想好橋，因為真正了解香港特色地方都是地區人士，「點樣將地區好嘢打造出嚟呢，或者聯乘一線呢，亦都係要行業參與者，每個有心人做大做強」，強調政策會配合，轉型期內有些舊方法可能要變，靠作業者自己想辦法，「香港人識食腦，你哋腦袋真真正正好多好橋，你將你哋項目向我哋講述」，政府資源上盡量配合將其做大、做強、做好。