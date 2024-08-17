施政報告｜李家超：明天於大埔舉行地區諮詢會　近距離與市民交流

《施政報告》諮詢期已經展開一個月。特首李家超今日（17日）在Facebook指，明日（18日）將於大埔舉行地區諮詢會，他與各司局長會以小組討論形式，圍繞「拼經濟謀發展」、「惠民生添幸福」兩個主題，聆聽市民意見和建議。



李家超明天將於大埔舉行地區諮詢會（李家超Facebook）

明天在大埔的地區諮詢會將於早上10時至中午12時在一間學校舉行。李家超表示，《施政報告》諮詢已經展開一個月，政府至今分別出席了超過20場線上、線下的諮詢會，接下來會走進社區，近距離與市民面對面交流。政府明天（18日），將於大埔舉行地區諮詢會，屆時各司局長會以小組討論形式，與市民深入交流，認真聆聽大家的意見和建議。

此外，他表示歡迎市民收看電視或網上直播，並積極提出寶貴意見，共同為香港的未來發展貢獻力量。