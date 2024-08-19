石泰峰訪港︱考察最新發展晤特首　李家超：繼續壯大愛國愛港力量

中央統戰部部長石泰峰訪港，今天（19日）到禮賓府與行政長官李家超會面。李家超說，特區政府和社會各界必須認真學習，深刻領會和貫徹落三中全會的精神，以積極主動、識變、應變、求變，進一步改革為己任，將三中全會精神融匯貫通在特區日常事務，繼續全面準確貫徹「一國兩制」方針，壯大愛國愛港力量。



中央統戰部部長石泰峰（左）訪港，今天（19日）到禮賓府與行政長官李家超（右）會面。（政府新聞處相片）

李家超與石泰峰會面期間，就雙方共同關心的議題交換意見。李家超感謝石泰峰率團訪港，考察香港的最新發展情況，展示他對香港的關心和重視。李家超表示，二十屆三中全會不但引領着國家邁向中國式現代化和高質量發展，更對香港的長遠發展和長治久安作出重要指引。

李家超說香港特區包括政府和社會各界必須認真學習，深刻領會和貫徹落實二十屆三中全會的精神。（資料圖片/歐嘉樂攝）

李家超說香港特區包括政府和社會各界必須認真學習，深刻領會和貫徹落實二十屆三中全會的精神，以積極主動、務實擔當、守正創新、不怕苦、不畏難的精神，積極識變、應變、求變，以進一步全面深化改革為己任，將三中全會精神融匯貫通在特區日常事務。他說未來將繼續全面準確貫徹「一國兩制」方針，健全治理體系，堅定落實「愛國者治港」原則，壯大愛國愛港力量，積極推動社會各界貢獻國家。

石泰峰8月20日將赴會展，出席全球華僑華人促進中國和平統一大會，並致辭。（資料圖片）

參與會面的包括中央統戰部副部長陳小江、中聯辦主任鄭雁雄、中央統戰部副部長林銳、港澳辦副主任農融、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、發展局局長甯漢豪、民政及青年事務局局長麥美娟和特首辦主任葉文娟。

石泰峰明天（20日）將赴會展，出席全球華僑華人促進中國和平統一大會，並致辭。