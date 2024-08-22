香港要改革｜陳克勤：過去施政被批「離地」　要改「不干預」迷思

民建聯主席、立法會議員陳克勤再次撰文論述香港要改革，他指過往很長一段時間，政府施政常被社會批評為「離地」。當中除了反中亂港分子的煽動和扭曲外，也要承認政府過往部分政策措施與社會發展需要及民眾訴求，存着一定距離。故此，以問題導向找準方向，不僅需要政府從行政角度出發，實現治理體系、治理能力、治理效能的改革，並改變對「不干預」的迷思。



陳克勤再撰文談香港要改革。（廖雁雄攝）

陳克勤20日才在報章撰文論及香港要改革，認為要深入探究現行的治理機制，是否適應社會發展的迫切需要，打破固有發展路徑，使治理能力與現實發展需求相匹配，政府更加積極有為，進一步探索如何將行政主導與高效市場相結合。他今日再在《大公報》以「推動治理改革 強化制度優勢」為題撰文，指出如何將一系列治理機制的構建，轉化為治理水平的提升，成為下一步特區政府與治理體系的每一分子，需要努力的共同目標。

國家主席習近平七一講話，對香港提出四點希望（資料圖片／聯合採訪）

陳克勤又指出，國家主席習近平在2022年「七一」重要講話中，對香港提出「四點希望」，其中首個目標便是「着力提高治理水平」。無論從國家治理的成功經驗，還是從論述邏輯去理解，都可以認為香港要實現更大發展，首要前提便是提升治理水平，之後才能實現「不斷增強發展動能」、「切實排解民生憂難」、「共同維護和諧穩定」。因此，香港的改革，需要從提升治理體系和治理能力入手。改變對「不干預」的迷思。

他指，香港在全世界「最自由經濟體」榜單中名列前茅，成為引以為傲的一大優勢，但同時，也造成社會上部分人陷入一種迷思：為保香港的「最自由經濟體」優勢，即使出現貧富懸殊、利益固化等自由市場常見的問題時，也是可以接受的，導致每每香港社會有聲音呼籲政府，加大社會福利投入力度時，便有相反意見認為，這是與資本主義的治理理念相違背。當國家提出「共同富裕」的發展目標時，更有意見認為作為資本主義社會的香港，難以達成這一目標。首先，國家所提出的「共同富裕」理念，既不是平均主義，也不是所謂「劫富濟貧」，而是透過「增加低收入者收入，擴大中等收入群體」，將發展成果最大化地惠及民眾。

資本主義絕非僅得自由、放任

再者，在「最自由經濟體」榜單中，加拿大、丹麥等貧富差異較小經濟體，亦常年位列榜單前十。事實上，資本主義社會絕非僅有「自由、放任」一種形態。過去長期奉行「積極不干預」政策的香港，已造成多方面深層次矛盾在社會積累，成為阻礙香港進一步向前發展的巨大阻力，習近平主席指出，「推進全面深化改革的根本目的，就是要促進社會公平正義，讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民。」這引出了急需香港社會認真研討，從而形成共識的重大問題：香港長期信奉的治理理念，能否適應如今形勢下的發展需要？

換言之，實行資本主義的香港，是否也要完成上述目的？他認為，香港特區是在「一國兩制」框架下，由中央授權實行資本主義制度。故此，從憲制秩序而言，香港特區的治理體系無疑是國家治理體系的一部分。進而香港特區的治理理念和目標，亦理應與國家所提出的「促進公平正義、增進人民福祉」保持一致。進一步全面深化改革，繼續完善各方面制度機制，是要把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能。香港作為國家的一個特別行政區，自然要將「一國兩制」這一創新制度設計所帶來的獨特優勢，轉化為推動香港社會向前發展的治理效能。

陳克勤指完善選舉制度後，以愛國愛港者為絕對主體的治理體系完成構建（黃浩謙攝）

他指，制度優勢轉化為治理效能隨着完善選舉制度、完善地區治理體系、健全維護國家安全制度等一系列重大治理機制構建工作得以完成，以愛國愛港者為絕對主體的治理體系完成構建，形成一套有效的把關制度。為香港進一步提升治理效能，達至良政善治的改革目標提供充分的制度保障。要實現治理能力的提升，不僅需要政府制定精準的政策措施，還要透過行之有效的落實渠道，切中社會和民眾的實際需求。

過去施政被批「離地」 要以問題導向找準方向

他分析指，過去很長一段時間，政府的施政常被社會批評為「離地」，當中除了反中亂港分子的煽動和扭曲外，也要承認政府過往的部分政策措施與社會發展需要及民眾訴求，存在着一定距離。故此，以問題導向找準了方向，不僅需要政府從行政角度出發，實現治理體系、治理能力、治理效能的改革。作為香港治理體系網絡的一員，民建聯錨定了向「治理型政團」轉型的改革方向，提出將「是其是，非其非」變為「成其事」；由「有建言」到「有行動」的理念升級。

陳克勤指作為香港治理體系網絡的一員，民建聯錨定向「治理型政團」轉型的改革方向（資料圖片）

他認為，上述方向是要在幫助特區政府提升治理效能的同時，透過民建聯覆蓋全港的服務網絡，更加全面了解社會需要與民眾訴求。透過改革，不僅為特區施政建言獻策，還為政策落實提供協助，也為民意反饋增添渠道。透過更加良好的治理，使得特區政府、香港社會和民眾形成更加正向的互動關係，從而更易凝聚共識，推動香港社會向前發展。正如國家的改革開放進程，只有進行時沒有完成時。