香港要改革｜陳克勤：非重新「分餅仔」　探索行政主導與市場結合

民建聯主席及立法會議員陳克勤指，三中全會《決定》已為香港的改革給出明確答案，強調要「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。」充分反映中央對香港獨特優勢的高度重視。香港改革的目的絕不是所謂的重新「分餅仔」，而是要盡可能地做大整個「蛋糕」。



他認為，要完成香港的改革進程，需要管治團隊破除思維上的條條框框，深入探究現行的治理機制，是否適應社會發展的迫切需要，應打破固有的發展路徑，使治理能力與現實發展需求相匹配，需要特區政府更加積極有為，進一步探索如何將行政主導與高效市場相結合，實現更好發展。



陳克勤（黃浩謙攝）

同時為行政會議成員的陳克勤今日（20日）在《大公報》撰文指，中共二十屆三中全會閉幕後，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會見香港特區政府財政司司長陳茂波時提醒香港要「通過改革實現更好發展」。從「識變、應變、求變」到強調「銳意改革」，中央對正積極融入國家發展大局、邁向由治及興之路的香港提出了更加明確的要求和希望。香港為何要改革？又應如何改革？香港社會應認真研究、深入探討。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

他承認對於如何改革，社會仍然充滿疑問。有人問，破除利益固化藩籬，是否意味着要顛覆現有的經濟結構？是否意味着香港需要破舊立新，對經濟成果進行再分配？陳克勤認為這一系列問題，三中全會《決定》已給出明確答案。《決定》強調，要「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。」這充分反映中央對香港獨特優勢的高度重視。香港改革的目的絕不是所謂的重新「分餅仔」，而是要盡可能地做大整個「蛋糕」。

政府要破除思維上條條框框

他指，新一屆特區政府上任以來，充分貫徹「以結果為目標」的施政理念，在多項重要工作中取得突破，但要實現由治及興，完成香港的改革進程，更加需要管治團隊破除思維上的條條框框，深入探究現行的治理機制，是否適應社會發展的迫切需要，深刻理解「一國兩制」的內涵，進一步推動特區治理能力邁向現代化。

他認為，香港應打破固有的發展路徑，使治理能力與現實發展需求相匹配，充分貫徹問題導向、守正創新的治理理念，在行政主導的原則下，探索出一條新的發展之路。要完成這一改革目標，需要特區政府更加積極有為，進一步探索如何將行政主導與高效市場相結合，實現更好發展。解放思想把握改革黃金窗口期國家提出以新質生產力推進高質量發展的總體策略。在取得改革開放40多年經濟成就的今天，國家仍然銳意改革，強調發展新質生產力並非要完全放棄傳統產業，國家的經濟發展方向還是要以進促穩，先立後破，上述戰略把握，對香港目前所面臨的改革方向有重要的啓示。

產業結構單一 貧富懸殊差距不斷拉大

陳克勤指出，長期以來，產業結構單一等因素，造成香港社會貧富懸殊不斷拉大、青年向上發展空間不足等深層次問題。香港的四大支柱行業佔本地生產總值60%左右，但近20多年的時間裏，只有金融業的工資有較為理想的漲幅，其他三大支柱性行業薪資增幅明顯遜色，甚至在部分年份錄得負增長。

陳克勤指美國發動對華貿易戰，令香港的轉口樞紐中心地位受威脅（Reuters）

此外，美國發動對華貿易戰以來，作為中美貿易的重要轉口港，香港的轉口樞紐中心地位受到威脅。再加上美西方所主導的對華「脫鈎」戰略，使全球供應鏈體系出現變化，多重因素疊加之下，香港對外貿易規模漸見萎縮，急需開闢新興市場，以把握新的貿易機遇。除此之外，隨着人工智能、大數據等革命性技術的飛速發展，香港金融、零售等傳統支柱產業面對着多方面衝擊，部分人手崗位正逐步被科技取代，傳統優勢產業急待轉型升級。無論從香港自身的經濟結構，還是從外部環境、科技變革等角度出發，都可以見到香港需要全方位的變革，以應對來自各方面的壓力和挑戰。可以說，香港的改革有着很強的迫切性和必要性。

港府近年大力推動創科發展，並鼓勵加強與內地合作。（資料圖片）

香港產業政策要有大刀潤斧改革

他又指，以發展新興產業為例，從千禧年的IT熱潮，到近年來着力發展人工智能、生物科技，創新科技一直是香港社會的熱議話題，但上述產業在港的發展實踐，不僅受制於香港的土地、成本等客觀因素，亦有市場對原有成功路徑的依賴等因素，再加上新興產業缺乏公共資源有力的支持，最終導致在學研能力出眾、融資渠道豐富等優勢環境下，香港至今仍未能在創新科技領域形成優勢產業集群。

他認為，特區政府的經濟產業政策應有大刀闊斧的改革，加大扶持力度，用好香港學研優勢，在創科關鍵技術上進行攻克，形成核心優勢；或者基於香港在全球供應鏈中的成功經驗，圍繞國家經濟雙循環，打造香港成為新興產業內外供應鏈上的關鍵節點。創科產業集群的形成，亦可支持香港的傳統優勢產業，金融、專業服務亦將受惠於新興產業的發展，因應實際需求形成新的服務業務。