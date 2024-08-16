香港要改革｜姚志勝：有人不理解和適應　要務實把事情做起來

中共二十屆三中全會通過《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化決定》。全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝今日（16日）在文章撰文指，根據港澳辦主任夏寶龍的談話，及中央駐港聯絡辦領導班子傳達學習貫徹二十屆三中全會精神會議公布的內容，並結合國家主席習近平關於香港工作的重要論述，歸納總結了四點看法。



他亦指出，過去多是講內地改革，現在講「香港要改革」，有不少人感到有些「突然」，甚至「不太理解、不太適應」，又指香港不應「搞什麼改革運動」，而需務實地「把事情一件件做起來」。



姚志勝解讀三中全會《決定》對本港改革的啟示（姚志勝提供圖片）

香港勿搞改革運動 要務實「把事情一件件做起來」

姚志勝在文章中表達他四點看法，包括三中全會《決定》的核心是「改革」，「通過改革實現更好發展」是香港貫徹全會精神的指導思想；其二，通過改革更好發揮「一國兩制」獨特優勢，是香港改革的立足點、出發點和落腳點；其三，全會對香港提出的五方面要求是香港的五大着力點，這並不排斥香港全面推進國際創科中心等「八大中心」建設；其四，香港不應搞什麼改革運動，而需務實地「把事情一件件做起來」。

他表示，過去多是講內地改革，現在講「香港要改革」，有不少人感到有些「突然」，甚至「不太理解、不太適應」。他認為，夏寶龍會見香港財政司司長陳茂波的談話，明確提出了「香港要改革」的要求，體現了習近平關於香港工作的重要思想，傳達了中央的厚望重託，對於香港落實二十屆三中全會精神，具有重要指導意義。

夏寶龍（右）會見陳茂波時，強調香港要通過改革實現更好發展（政府新聞處）

中央多次提及香港改革創新 破除利益固化藩籬

姚志勝表示，香港這些年來最重大的改革創新實踐，就是《香港國安法》的頒布實施和完善選舉制度，確保香港實現由亂到治，並開啟由治及興的新階段，正是黨中央領導下所進行的。他表示，習近平多次具體談到香港改革創新問題，不僅明確表示「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」，而且還要求香港「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」，以及創新體制機制，建設好粵港澳大灣區等。

他又稱，三中全會《決定》關於香港工作的論述雖然沒有提到「改革」二字，但全會《決定》的核心就是「改革」，就是「要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展」。而行政長官李家超也強調香港面對挑戰要識變、應變、懂變，故他認為特區清楚理解中央的工作要求。

香港經濟面對嚴峻環境，支持創新發展甚有必要，除倚賴有效市場的無型之手外，亦要伸出有為政府的有型之手。（梁鵬威攝）

《決定》不排斥香港推進「八大中心」 與「一國兩制」優勢相輔相成

姚志勝認為，《決定》關於香港的內容有五項重點：一是發揮「一國兩制」制度優勢；二是鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；三是支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地；四是健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制；五是深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。

他表示，《決定》並不排斥香港全面推進「八大中心」建設，《決定》提到加快建設上海國際金融中心，但不等於上海只做金融工作一樣。

對於香港改革是否要放棄傳統優勢？他認為不是，指出香港改革與發揮「一國兩制」優勢是相輔相成、相得益彰。他認為，香港要貫徹全會精神，不可妄自菲薄，而須守正創新，加強制度自信，堅持立足於發揮「一國兩制」的優勢進行改革，通過改革更好地發揮香港獨特優勢。

姚志勝表示，香港政府應以務實改革創新求變的思維推進實際工作。﹙資料圖片﹚

姚志勝：夏寶龍提出香港要改革不是負面批評

對於香港是否要搞一場大規模的改革運動？他表示並非如此，認為特區需避免轟轟烈烈的形式主義，而應以務實改革創新求變的思維推進實際工作，積小勝為大勝，開創由治及興的新局面。

他亦引述夏寶龍指，香港由治及興本質上就是一條創新變革之路。對此，他表示夏寶龍提出香港要改革，不是負面批評，而是以習近平主席治港方略為指導，對香港鼓勵鞭策，立牌指路，確實值得香港社會高度重視。