澳門特首選舉｜回應是否參選　澳門終審法院院長岑浩輝：考慮中

隨著澳門特首賀一誠昨日（21日）宣布不競逐連任，外界開始對下屆特首人選有揣測。澳門有媒體今日引述消息指，澳門終審法院院長岑浩輝將於本週末宣布參選。岑浩輝出席活動回應參選的提問時稱：「考慮中」，有進一步消息會告訴大家。



澳門行政長官選舉法規定，主要官員、行政會委員、司法人員、選委或者議員，須要在提名期開始前辭職才可以參選。而澳門特首選舉提名期將於本月29日展開，至下月12日結束。



岑浩輝回應是否考慮參選澳門特首時稱：「考慮中」（澳門特區法院網頁）

岑浩輝回應參選的提問時稱：「考慮中」（澳廣視截圖）

根據澳門出版的雙語周報《澳門平台》引述消息來源稱，岑浩輝將於本週末宣布參選，並不會有任何對手。岑浩輝今日（22日）出席活動時，被澳門傳媒追問他有否意思參與第六任行政長官選舉。岑浩輝回應表示，大家知道行政長官是服務澳門特區、服務居民的崇高職位，一直以來，他都有為服務澳門的願望，有些朋友鼓勵他為澳門繼續做貢獻，對於傳媒提出的問題，他正在考慮中，有進一步消息會告訴大家。

《澳門平台》引消息指岑浩輝會角逐澳門特首之位，且不會有競爭（澳門平台網站截圖）

今年62歲的岑浩輝生於廣東中山，為現任澳門終審法院院長，同時又是法官委員會主席、推薦法官獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員，及澳門基本法推廣協會名譽會長。

岑浩輝（右）為澳門現任終審法院院長（澳門終審法院）

岑浩輝於1981年以中山市文科狀元的身份考入北京大學法律系，畢業後，在廣州的對外經濟律師事務所擔任執業律師。他於1986年移居澳門，1990年通過公開招考，赴葡萄牙科英布拉大學修讀語言及法律課程。1993年返回澳門，於1995年成為首批法院司法參事之一，在法院及檢察院工作。1997年，他擔任普通管轄法院法官，後來被選為司法委員會委員，直到1999年12月被任命為終審法院院長。

澳門行政長官選舉法規定，主要官員、行政會委員、司法人員、選委或者議員，須要在提名期開始前辭職才可以參選。而澳門特首選舉提名期將於本月29日展開，至下月12日結束。