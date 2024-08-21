澳門特首選舉｜賀一誠：健康尚未全面恢復　為大局出發放棄連任

澳門特首賀一誠宣布，因身體健康尚未全面恢復，為了澳門長遠發展，從大局出發，決定不參加10月舉行的澳門特首選舉，成為澳門自回歸以來，首名不尋求連任的澳門行政長官，亦意味10月選舉後澳門特首之位將有新人上場。據悉，賀一誠在早前一再延長合計長達39日的休假期間，曾入院動手術，惟手術效果未如預期。



賀一誠生於澳門工業世家，其父親賀田有「澳門工業第一人」、「澳門霍英東」等稱號。他在1999年澳門主權移交始涉足政壇，在2004年首次獲委任為行政會委員。他其後在2009年首次成為立法會議員，後辭任行政會，並在2019年參選特首選舉，成功獲選為澳門第五任行政長官。



賀一誠。（澳門新聞局相片）

稱身體健康尚未全面恢復 從大局出發不參選

賀一誠今日（21日）發表聲明如下：

本人賀一誠，在擔任澳門特別行政區第五任行政長官的任期即將屆滿之際，衷心感謝這五年來，中央、澳門社會各界及廣大居民給予本人的充份信任和堅定支持，感謝全體公務人員的密切協作和配合。

本人和第五屆澳門特區政府秉持「協同奮進、變革創新」的理念，謀劃推動澳門多元發展，努力構建澳門發展新格局、重塑澳門競爭新優勢。本人對澳門有着深厚感情，為澳門發展已竭盡全力，惟因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉。本人將全力支持第六任行政長官和特區政府依法施政，為「一國兩制」事業和澳門發展繼續作出貢獻。

(澳門政府網頁截圖)

其實，自賀一誠於6月21日突然宣布休假13日後，他會否爭取角逐連任引發關注。他原本至7月4日復工，但當日再宣布再放16日假，繼續休假至7月19日，即共休假29日。之後他再宣布延長休假10日，合計休假39日。澳門政府在他再三延長休假回應傳媒查詢時表示，行政長官賀一誠由7月20日至29日繼續休假。行政長官利用休假期間進行了例行體檢，並接受了必要的診療，目前身體狀況良好。

賀一誠過去被問及會否爭取連任時表示，會待澳門負責選舉特首的選舉委員會選舉結束，選出四百名選委後再交代意向。澳門選委會選舉在8月11日已圓滿舉行。澳門當局亦已宣布，10月13日為澳門行政長官選舉日，行政長官選舉候選人提名期為8月29日至9月12日。

劉兆佳。（黃寶瑩攝）

劉兆佳：賀一誠不連任不會對澳門有太大衝擊

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，賀一誠因健康問題唯有放棄尋求連任，對此不感奇怪。他指，澳門政局相對穩定，澳門政府日後工作集中於推動經濟發展、產業多元化和照顧民生問題，加上中央帶領和指導，不認為賀一誠不連任對澳門有太大的衝擊。

賀一誠生於工業世家，人稱「一哥」。（資料圖片/梁鵬威攝）

生於澳門 父親賀田有「澳門霍英東」之稱

1957年6月12日生於澳門的賀一誠，1976年畢業於傳統名校培道中學，並在1992年開始在浙江大學深造，學習機電和經濟專業，後被浙江大學聘為客座研究員。其父親賀田有「澳門工業第一人」、「澳門霍英東」等稱號，而其亦在賀田工業有限公司擔任董事總經理。

他曾在浙江大學學習機電及經濟專業，1987年起，他連續五屆擔任中國人民政治協商會議浙江省委員會（浙江省政協）委員，並曾擔任常委。不過，他在1999年澳門主權移交之前，幾乎從未涉足澳門政壇。

直至澳門主權移交前夕，賀一誠親姊賀定一擔任澳門特別行政區籌備委員會副秘書長，賀一誠則成為特區第一屆政府推選委員會委員，而在2004年何厚鏵連任後，賀一誠首次獲委任為行政會委員。

李家超（左）早前率團訪問澳門，與澳門特首賀一誠（右）會面商討加強合作。（李家超FB圖片）

2019年以得票98%當選澳門特首

賀一誠在2009年首次成為立法會議員，並辭任行政會，並在五年後連任並當選立法會主席，2018年再度連任議員及主席。賀一誠其後在2019年參選特首選舉，並成功獲選為第五任行政長官，也成爲歷任澳門特首中當選時年齡最大的一位。他是當時特首選舉的唯一候選人，選委仍需作出投票，候選人必須獲過半選委支持票，方能當選。結果他獲392票、7票為空白票、一票為廢票，得票率98%，同年12月接掌濠江的特首寶座。

此外，賀一誠與香港亦甚有淵源，其女兒賀凱琪及兒子賀建東分別於1989年及1992年在香港出生，兩人現時分別為浙江省政協委員及賀田投資發展有限公司董事長助理及北京市政協委員及澳門科技總會會長。