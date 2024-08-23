調查：6成受訪數碼平台工作者關心工傷保障　 議員倡釐清僱傭性質

港九勞工社團聯會及香港運輸物流業工會聯會，今年5月至7月訪問357位屬「自僱」的數碼平台工作者，發現有23%受訪者曾受傷，但17%未獲或不滿公司的工傷補償；逾六成受訪最關心工傷保障。



勞聯指出，平台工作者的「自僱」身份，是其工傷權益保障、退休保障等不確定的重要原因，呼籲政府清楚定義其僱傭新性質。不少本地的數碼平台工作者從事外賣、運輸、速遞等工作。



勞聯促政府參考英國釐清數碼平台與僱員間的僱傭關係（何夏怡攝）

籲政府鼓勵平台公司購保險

現時不少數碼平台公司，雖購買意外保險，惟全部低於勞工保險水平。勞聯主席、立法會議員林振昇指出，數碼平台公司購買的團體意外人身保險補償額，應與僱員補償條例規定的勞工保險補償額相符。

工友代表、輕型貨車司機蔡先生指公司不會主動告知工傷補償安排（何夏怡攝）

現場有工友代表、輕型貨車司機蔡先生分享送貨經歷，稱公司不會主動告知有工傷補償。林振昇續指，政府可以發揮作用，提高平台意識，且大力鼓勵平台公司買優質保險，如囊括受工傷工作者診症費用。

倡訂明「獨立工作者」身份

數碼平台經濟蓬勃發展，估計全港有逾11萬數碼平台工作者，透過數碼平台「打零工」，從事外賣、運輸、速遞等工作。現時他們被視為「自僱人士」，未獲勞工法例保障，勞聯深水埗地區總幹事張瑩瑩表示，平台工作者受公司演算法及制度影響，「並非完全自由自主」。

根據調查結果，十分認同平台公司與工作者之間為僱傭關係的受訪者，僅有兩成，顯示不少受訪者未能釐清其工作身份。林振昇表示，部分國家如英國，將平台工作者定義為「獨立工作者」，雖然不同於僱員身份，無假期權益，但有基本工傷保障，建議港府可以參考。他又希望勞工處有關獨立工作者的研究，能盡快完成。

勞聯林振昇指應成立三方工作小組，加入平台工作者聲音。（立法會直播）

「三方工作小組」應有工作者聲音

林振昇亦表示，為讓平台工作者能夠與平台公司平等對話、有「討價還價的能力」，政府應建立由數碼平台公司、工會和政府代表組成的「三方工作小組」，恆常化商討保障平台工作者權益的事項。