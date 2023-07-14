Zeek外送員與公司有僱傭關係　工聯會：盼對「假自僱」起警誡作用

員外送平台外送「假自僱」問題一直備受爭議，令不少外送員因被公司界定為「自僱人士」，失去勞工保障和福利。快遞平台公司Zeek（斑馬到家）自2022年10月起拖欠員工工資，勞資審裁處今年5月29日裁定Zeek與六名配送員與存在僱傭關係。工聯會表示，個案成功確立雙方有僱傭關係，同時亦為行業「假自僱」的灰色地帶來曙光。



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平台終認僱傭關係 索賠逾1300萬

勞資審裁處裁定平台手機軟件才是營利工具，屬公司所有，亦作公司控制員工的工具，成為雙方確立僱傭關係的理據，非公司所指「自僱人士」。工會早前共接獲約300名工友求助，亦代其於7月12日與公司完成對數程序，申請破產欠薪保障基金，索賠總額超過1,300萬元，部份員工預計將獲得高達11萬港的賠償。工會主席王師樂指早前已與勞工處商討宣誓事宜，望能在7月底完成所有求助工友宣誓，並能在其後半年內成功獲得破欠薪保障基金賠償。

工傷無人理 打風亦要送完才可收工

其中一位求助工友，63歲的吳先生從事外賣行業13年，慨嘆現時勞工保障大不如前。他們不再享有勞保、強積金及假期等權益，更指8號風球時亦要先完成送單，才能下班，不然會遭平台扣分、停工處罰。若不幸工傷，平台亦只會要求他在外送程式「下線」，過程中不會給予任何關心。對於平台處理欠缺人情味，他稱「都慣咗，睇化咗」。

他又指外送平台起初會提供60至70元一單外送給員工作誘因，期後再慢慢縮減至20至30元，但工友已做慣了難以轉行，唯有拼命接單以賺回差價，間接助長公司「假自僱」風氣。他分享當時作為Zeek的「包鐘司機」，時薪85元，而每單外送再能賺取20元費用，每月能賺取約3萬元薪金。

快遞平台公司Zeek去年拖欠員工工資，勞資審裁處今年5月裁定Zeek與六名配送員與存在僱傭關係，Zeek須支付欠薪、代通知金、假期工資等。（Zeek網頁）

不幸他後來因一次早上拒接跨區單被平台處罰，被禁止接油麻地區內的外送，更由「包鐘」降職為「報更」，只能獲時薪55元，扣除電單車的油費及保險，收入減少近一半。後來，公司更以系統更新為由拖欠薪金，引致一眾工友「爆煲」：「我哋（外送員）越做越困難，日曬雨淋，風吹雨打」。

追薪成功 放下心頭大石

追薪近10個月，期間他亦沒有找工作，依靠積蓄及間歇幫助朋友工作，維持生計。過程中不時要翻查過往工作記錄截圖和向工會查詢條例，令他心力交瘁。他形容裁決勝訴的一刻猶如放下心頭大石，終於有望取回辛苦賺取的血汗錢。

他感激工會以及一眾工友團結追薪，希望這宗裁決能作為例子供大眾參考，引起公眾關注平台外送員的勞工權益。他亦希望政府能參考國內和外國的法例，為外送平台制定管制。

工友吳先生指外送員一真被平台打壓，勞工權益被剝削，越做越困難。（蔡旻殷攝）

工聯會：規管營運「不能再拖」

工聯會立法會議員郭偉强表示，這次裁決結果能對平台行業有警誡作用，亦為相關案例帶來曙光。他提醒僱主應正視與外送員之間的僱傭關係，不要再以「自僱」的法律漏洞逃避僱主的責任，剝削員工應有福利及保障，例如工傷保障、退休保障和假期等權益。對於刻意「拖糧」，他表示不少外送員被公司灌輸為自僱人士，不清楚自己應得的權益，他們只能被迫繼續做下去，盼望僱主「找數」。

另一位立法會議員陸頌雄亦指案例「有標誌性、極具參考性」，證明「被剝削（案件）係有得打，打得贏嘅」。工會將會透過案例敦促勞工及福利局修訂《僱傭條例》及《僱員補償條例》，釐清僱傭關係及工作的定義，並盡快就平台營運模式進行規管。

他認為政府在完善政策、杜絕「假自僱」上不能再拖，政府早前有意在年底前推出方案，惟現時仍未有基本方向，認為當局態度不夠積極，希望這次判決能給予局方啟示。

郭呼籲其他同業應盡量保留工作及工時記錄，以便將來發生勞資糾紛時，作為證據追討僱主薪金。