謝展寰訪江蘇睇先進種菇公司　親手掏魚糧餵水產

環境及生態局局長謝展寰聯同立法會食物安全及環境衞生事務委員會，今日（23日）繼續訪問江蘇，參觀揚州、南京多間現代農業公司，謝展寰更親手掏魚糧，體驗飼養水產。



參觀現代農業產業園

考察團早兩日亦在江蘇考察，包括城市管理、環境衛生、漁農業發展等。今日首先到揚州江都區現代農業產業園，了解現代化和高科技農業核心示範基地的蔬果生產、加工、種苗繁育等發展。

隨後，考察團到訪一間種菇公司，了解如何透過科學種植提升食物安全。謝展寰指香港逾九成的食物來自進口，其中內地是最重要的食物供應來源，歡迎江蘇的優質食物進口香港，豐富市民的食物選擇。

同行的立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓表示，在蔬果養殖基地即場試食生果，十分新鮮，而培育褐菇的場地亦十分壯觀。

視察以科技養蝦養魚

下午考察團轉抵南京，參觀農業生態發展公司，聽取人員講解青蝦養殖、蔬菜種植、農產品加工和冷鏈儲藏運輸等工作，並深入交流經營休閒漁農業的經驗。謝展寰更親手掏魚糧，體驗飼養水產。

考察團又到了一間水產養殖公司參觀現代漁業養殖設施及系統，交流智慧管理、高效設施、優質良種等。

謝偉銓亦指，基地有多項養殖系統，包括「跑道魚」、工廠化迴圈養殖系統、池塘內迴圈流水養殖系統及池塘生態圈養系統等，亦了解到當地的銷售、技術研發等情況。