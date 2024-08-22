謝展寰偕立法會議員訪江蘇 了解廢物處理及回收工作
撰文：蕭通
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環境及生態局局長謝展寰聯同立法會環境事務委員會成員，今日（22日）繼續江蘇省訪問行程，與省住建廳舉行座談交流會，了解廢物處理、回收及環境衛生等工作。訪問團隨後參訪南京城市運行管理中心，了解「一網統管」應用系統融合各部門數據通訊資料，提高部門協同工作績效。謝展寰表示，港府未來會積極運用科技，改善環境衛生和市容。
訪問團下午與江蘇省農業農村廳舉行座談交流會，了解有關漁農業的政策及最新發展，並交流兩地推動漁農業現代化的經驗。謝展寰在會上分享，特區政府於去年12月公布與業界共同制訂的《漁農業可持續發展藍圖》，推動漁農業現代化、集約化和持續發展。
其後，訪問團禮節性拜訪南京海關，就食物安全工作交流經驗，接着到訪揚州市與揚州市人民政府進行交流。謝展寰表示，江蘇省是著名的魚米之鄉，揚州擁有豐富的天然資源和深厚產業基礎，希望能借鏡揚州推動農業創新發展的成功經驗，進一步深化兩地交流和合作。
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