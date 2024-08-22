謝展寰偕立法會議員訪江蘇　了解廢物處理及回收工作

環境及生態局局長謝展寰聯同立法會環境事務委員會成員，今日（22日）繼續江蘇省訪問行程，與省住建廳舉行座談交流會，了解廢物處理、回收及環境衛生等工作。訪問團隨後參訪南京城市運行管理中心，了解「一網統管」應用系統融合各部門數據通訊資料，提高部門協同工作績效。謝展寰表示，港府未來會積極運用科技，改善環境衛生和市容。



謝展寰聯同立法會環境事務委員會成員參訪南京市城市運行管理中心，了解「一網統管」應用系統如何將各部門的數據通訊資料終端融合。（政府新聞處圖片）

訪問團下午與江蘇省農業農村廳舉行座談交流會，了解有關漁農業的政策及最新發展，並交流兩地推動漁農業現代化的經驗。謝展寰在會上分享，特區政府於去年12月公布與業界共同制訂的《漁農業可持續發展藍圖》，推動漁農業現代化、集約化和持續發展。

謝展寰（左三）與江蘇省農業農村廳副廳長王玉華（右三）參與交流會，交流兩地推動漁農業現代化的經驗。（政府新聞處圖片）

謝展寰（左七）聯同立法會環境事務委員會禮節性拜訪南京海關，與南京海關關長辛建民（右六）及副關長蔣原（左六）合照。（政府新聞處圖片）

其後，訪問團禮節性拜訪南京海關，就食物安全工作交流經驗，接着到訪揚州市與揚州市人民政府進行交流。謝展寰表示，江蘇省是著名的魚米之鄉，揚州擁有豐富的天然資源和深厚產業基礎，希望能借鏡揚州推動農業創新發展的成功經驗，進一步深化兩地交流和合作。