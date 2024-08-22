中大創新創業展為期一周　參展涵蓋人工智能、農業及醫療研發項目

中大「創新創業展」今日(22日)起至下周三(28日)在沙田新城市廣場開幕，為期一周。今年為中大創業日十周年，參展單位共有23個，展出由師生及校友，包括中大InnoHK研究中心、獲批RAISe+及傑出校友研發的項目。財政司司長陳茂波致辭時表示，希望培育有科研能力及創新精神的年青人，期望展覽在社區內營造創新氛圍。



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中大「創新創業展」參展項目涵蓋醫療、人工智能、生物科技等範疇。校長段崇智致辭表示，是次展覽最重要是讓公眾認識中大的創科，指至今已成立6所InnoHK研究中心，在產學研1+計劃中擁有7個項目，數目是全港院校之冠。他補充大學唯一要做的就是「傳授、創造及應用知識」，形容這三步如球隊互相傳波。

中大校董會主席查逸超亦表示，為響應國家對新質生產力的號召，中大積極配合政府推動科研和應用，包括多個研究中心進駐InnoHK平台，並設立中大深圳研究院眾創中心。

「香港製造」大豆 3種耐鹽耐旱豆種育成後種於118畝甘肅農地

其中一個展出「香港製造」大豆的項目由中大卓敏生命科學教授林漢明帶領。團隊從甘肅幾百個大豆種中，篩選出具耐鹽耐旱基因的品種，最後在2016年推出隴黃一號、二號、三號3種大豆，並種植在甘肅乾旱農地，至去年累計種植面積達118萬畝，並為農民帶來9700萬人民幣收入。另外，團隊研究的大豆固氮菌菌株「根瘤菌」亦於5月由「天舟六號」送上中國太空站。

林表示，研究目標是「由實驗室走向農田」，將香港的農業技術帶向世界有需要的農區，目前除了中國西北，亦有在巴基斯坦、南非進行項目。他指香港農業規模小，未有計劃在香港大規模種植大豆，認為應致力在研發技術，以及將農產精品化，以提高農民收入。他表示今年將會再推出一個大豆新品種。

AI機械人生成會議記錄 機械人皮膚助「人機互動」

展覽亦展出不少人工智能項目，其中博智感知交互研究中心展示一個「文本生成機械人」，可以即時將語音轉換成文字。中心總監蒙美玲表示，工具可用於會議記錄，並能即時整理出重點及翻譯，方便開會時查閱。該工具亦有聊天功能，回答時並會附上資料來源的連結作參考。

中心另一名教授任揚則介紹了用於機械人的皮膚組件，被人觸碰時會有反應。他表示此項目能貼在現成機械人身上，正與一些有用機械人的工廠洽談合作，期望研究成果能達致「人機互動」，透過增加觸碰功能、讓人和機械人能一起共事。