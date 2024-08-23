公經社科倡拒婚前性行為　江玉歡批教材離地：點臨急訂場借球拍？

教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，並簽署承諾書訂親密界限及控制性衝動等，引來社會熱議。教育局其後發表文章，否認香港性教育未能追上現代社會發展。



立法會議員江玉歡認為性教育當然重要，但簽承諾書並非最佳方法，更加不了解年輕人心態，又指當中一些內容離地，不少年輕人不婚或單身，「單面教導他們拒絕婚前性行為是否是現實呢？」



「香港新方向」立法會新界北議員張欣宇亦表示，教材籠統地提出了「堅拒婚前性行為」這一說法，很容易讓人和道德層面的評價產生聯想，對於教育局的聲明深感擔憂。



教材建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。(教材截圖)

公經社科中三教材有「合乎情禮的親密關係」單元，提到情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方，性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛，當情侶未能承擔婚前性行為的後果例如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，應堅決拒絕婚前性行為。

教材指情侶雙方應在冷靜和理智的情況下，就接吻、摟腰、愛撫甚至性交等親密行為定立界限，建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，不單加強彼此了解，更能預防憾事的發生。

教育局指，否認香港性教育未能追上現代社會發展，強調社會雖對婚前性行為持不同意見，但對未成年的學生應該給予充分的保護。(資料圖片)

該內容在社會引起熱烈討論，教育局其後發表文章，強調要充份保護未成年的學生，並須提醒他們香港法例對與性相關的違法行為施以嚴厲懲處，局方透過課程讓學生明白守法的必須和重要，是應有之責。

該局重申，「應堅決拒絕婚前性行為」課程內容能提高學生的自我保護意識，起預防作用，以免犯下不可逆轉的過失，影響自身外也禍及他人，終身抱憾。又稱「鼓吹未有能力承擔後果的學生作出所謂知情決定，是不專業及不負責任。」

江玉歡認為，教中學生談戀愛且不影響學業有很多方法，需要多了解年輕人心理。（資料圖片/歐嘉樂攝）

江玉歡指不了解年輕人：教學生談戀愛有很多方法

江玉歡和張欣宇均同意初中生不應有婚前性行為，但對於政府的教材內容則並不認同。江玉歡說，長輩當然希望年輕人有基本的生理常識，但中學生完全無傾慕對象很難，「puppy love」也是相當普遍，有時亦是成長過程的一部份。而教導中學生談戀愛且不影響學業，有好多種方法。

江玉歡認為，要學生簽署承諾書並不是最佳方法，亦不了解年輕人心態。她說年輕人希望有私隱，不是人人情願公開這麼私人的事情讓其他人知道。而且她質疑簽承諾的目的，「如果性教育課要寫承諾，那麼打機、測驗考試成績呢，是否也要許下承諾？」

公經社科中三級的「合乎情禮的親密關係」單元教材提到，情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方。（資料圖片）

強調要留意處事手法 了解年輕人心理

另外，江玉歡亦指部份內容較為離地，十多歲女孩子喜歡穿背心露腰上衣，指這是潮流，而建議有性衝動時「一起去到運動場打羽毛球」更不實際，「點樣臨急訂場借球拍？」

江玉歡認為，是否要在中學高年級時有更深入討論，又指現在不少年輕人不結婚，「單面教導他們拒絕婚前性行為是否是現實呢？」她認為要留意處理事件的手法，以及與年輕人溝通的方法，了解他們的心理。「教育除了要教傳統的道德倫理，亦要兼顧現實及人情，理解學生的心理健康及狀態。」

張欣宇提到，教育局表述易令人聯想到道德層面評價，在華人社會文化可能對女性產生不健康的心理壓力。（資料圖片／梁鵬威攝）

張欣宇：教育局表述易令人聯想到道德層面評價

張欣宇則認為，與16歲以下的未成年人發生性關係要負上刑事責任，若教材只是清晰傳遞這樣的訊息，相信大家不會有任何異議。然而，他認為教材籠統地提出了「堅拒婚前性行為」這一說法，已經遠遠不僅限於未成年人的範疇，指這樣的表述很容易讓人和道德層面的評價產生聯想。

張欣宇說，籠統地污名化「婚前性行為」，將重點錯誤地放在了婚前或婚後，不僅對學生的教育引導失焦，更值得深思的是，以華人社會的文化環境，更有可能對女性產生不健康的心理壓力。她指並非很久之前，影視作品或現實生活之中，「處女情結」仍大有市場，「今天社會價值觀整體上所取得的進步和開明，來之不易，我們是否要倒轉回去，讓這樣的糟粕思維重新獲得死灰復燃的土壤？」

指不應將不同意見定性為不專業和不負責任

事件在社會發酵，張欣宇認為十分正常，而政府回應也是分內事，但認為不必事事定性，將不同意見定性為「不專業」和「不負責任」。「有交情的，看到為之側目； 本無交情的，也不會因你用些唬人的字眼，就服了妳。」「真正的authority（當權者），不止是來自權力和地位，更加來自認同和人心。」