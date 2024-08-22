公經社科倡堅拒婚前性行為　張欣宇：下步要結婚驗處？違主流思維

試行一年的公民、經濟與社會科將取代初中原有的生活與社會科，教材提到倘情侶未能承擔婚前性行為的後果，如未婚懷孕、法律後果等，「應堅決拒絕婚前性行為」；亦引導學生設想與戀人訂立親密界限，包括如何處理性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。



香港新方向立法會議員張欣宇認為，教材很容易讓人簡單理解為反對婚前性行。他認為教材要清晰準確，避免讓人誤以為傳導不合時宜的價值觀，希望教育局認真重新審視相關內容。選委界立法會議員江玉歡說作為女性，也認為教材內容「這一步是多了」，也與現代脫節。她說良好的道德風氣當然要教，但並不能每每要他們約法三章。



公經社科中三級的「合乎情禮的親密關係」單元教材提到，情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方。（資料圖片）

公經社科倡堅拒婚前性行為 訂親密界限抵禦色情

公經社科中三級的「合乎情禮的親密關係」單元教材提到，情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方，性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛，當情侶未能承擔婚前性行為的後果例如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，應堅決拒絕婚前性行為。

教材指情侶雙方應在冷靜和理智的情況下，就接吻、摟腰、愛撫甚至性交等親密行為定立界限，建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，不單加強彼此了解，更能預防憾事的發生。

教材建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。(教材截圖)

避免性感衣着 刺激視覺造成性衝動

除「承諾書」外，教材有情境題，問及一對中三的學生情侶「約會時如何避免引起感官刺激而造成性衝動」，建議答案為「展現健康形象、避免性感衣着而刺激視覺」；另一題則要對這對情侶約會地點提建議，建議答案為避免在「幽靜地方單獨共處」，因為有機會發生「過分親密的身體接觸，引起青少年性慾」，甚至進而發生性行為。

張欣宇提到，目前的士服務明顯滿足不到市民需求，認為市場需要進一步開放，包括引入網約車，並加以規管。（資料圖片/梁鵬威攝）

張欣宇：下步要結婚驗處？ 批評不符合主流思維

張欣宇在社交平台Facebook引述公經社科的教材，對此大吃一驚，他說若成年人的婚前性行為也要「堅決拒絕」，在這種價值觀導向下，「下一步豈不就是要回到結婚要驗處女處男的思維」，認為不符合當下主流正常人思維；不過在仔細反覆再閱讀教材行文，他意識到，若從善意解讀的角度出發，教材「可能」想表達的重點是：「如若情侶評估自身未能承擔種種後果，則不應該發生關係」，但教材實際撰寫的方式，即使對完全成熟的成年人來講，都感到費解，很容易讓人簡單理解為反對婚前性行為。

張欣宇希望局方能傾聽瞭解社會產生的反彈和聲音，認真重新審視相關內容。（資料圖片/梁鵬威攝）

「婚前婚後」不應成為道德標準 避免傳導不合時宜價值觀

張欣宇說，香港的教育教導未成年人學會愛護自己，負責任地處理親密關係，是應當的，包括性關係在內的情侶親密關係，需要強調是安全和負責任，以及法律對未成年人性行為的規定，但在今天的社會，「婚前婚後」不是也不應該成為對一個人的道德評價標準。作為教材，頭等要求就是清晰準確，更要避免讓人誤以為在傳導不合時宜的價值觀，作為一名議員，同時也是一位父親，他希望局方能傾聽瞭解社會產生的反彈和聲音，認真重新審視相關內容。

選委界立法會議員江玉歡說，良好的道德風氣當然要教，但並不能每每要他們約法三章，年輕人是不喜歡這套的。（資料圖片）

江玉歡：這一步是多了 不能每每約法三章

江玉歡留言回應張欣宇，她說作為女性，也認為教材內容「這一步是多了」，也與現代脫節。她說良好的道德風氣當然要教，但並不能每每要他們約法三章，年輕人是不喜歡這套的，「這讓我想起在外國，男士怕女伴告上法庭，有些在拍拖時要簽訂同意書。」