公經社科性教育︱倡拒婚前性行為惹議　李家超：看法不一致待研究

教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習「堅決拒絕婚前性行為」，並簽署承諾書訂親密界限及控制性衝動等，引來社會熱議，有議員批評教材離地，教育局否認香港性教育未能追上現代社會發展。



李家超今天（25日）回應爭議時並無下定論，只是說教育涉及價值觀，不同人士看法可以很不同，社會文化要共同營造，細水長流凝聚，他認同落實時可能有些環節大家看法未必一致，最重要是各方表達意見後，待政策局細心研究後，明確告訴方向。



公經社科中三級的「合乎情禮的親密關係」單元教材提到，情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方。（資料圖片）

公經科中三級教材 建議學生填「承諾書」訂親密界限

公經社科中三級早前發布教材，其中「合乎情禮的親密關係」單元提到情侶拍拖不一定要發生性行為才代表很愛對方，性必須建基於有堅實基礎和承諾的愛，當情侶未能承擔婚前性行為的後果例如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，應堅決拒絕婚前性行為。

教材建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。(教材截圖)

教材指情侶雙方應在冷靜和理智的情況下，就接吻、摟腰、愛撫甚至性交等親密行為定立界限，建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，不單加強彼此了解，更能預防憾事的發生。

立法會議員張欣宇指對教材大吃一驚，認為不符合當下主流正常人思維。（資料圖片/梁鵬威攝）

香港新方向新界北立法會議員張欣宇指對教材大吃一驚，若成年人的婚前性行為也要「堅決拒絕」，在這種價值觀導向下，「下一步豈不就是要回到結婚要驗處女處男的思維」，認為不符合當下主流正常人思維。選委界議員江玉歡也認為做法與現代脫節，強調要教良好的道德風氣，但不能每每要他們約法三章，年輕人不喜歡這套。

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

李家超無下定論：大家看法未必一致 待研究再告訴方向

李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，回應公經社科性教育爭議，他說教育涉價值觀，不同人士「睇法可以好不同」，政府對教育工作有主導性，例如希望建立一個怎樣的社會，市民有其他看法可以提供，「長遠嚟講，個教育理念一定要培訓到我哋下一代，向住我哋希望建立嘅乜嘢社會、乜嘢生活環境，同乜嘢嘅整體社會文化。」

8月25日，特首李家超到旺角伊利沙伯中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（羅國輝攝）

李家超說社會文化要共同營造，從知識、行為共識上建立，要細水長流凝聚，落實時可能有些環節大家看法未必一致，最重要是各方表達意見後，待政策局細心研究後，明確告訴方向。