施政報告｜市民嘆夜繽紛成效不大　促振經濟「無錢點擺資源？」

行政長官李家超第二場地區施政報告諮詢會今日（25日）舉行，逾120名獲邀出席的地區代表和市民，可親身向官員發表意見。



有場外市民向《香港01》反映施政報告看法，坦言推行惠民生措施前，政府必先提升經濟，「無錢點擺資源？」亦有母親關注學童精神健康，望政府提供更多情緒支援。



第二場地區施政報告諮詢會今（25日）舉行。（羅國輝攝）

經濟先於惠民措施 夜繽紛成效不大

鍾先生認為，在推行惠及民生措施前，政府必先提升經濟，「無錢點擺資源？」。他又認為政府以往舉辦一系列夜繽紛活動成效不大，市民依然因物價低廉而選擇北上消費。

鍾先生指要惠民，必須先提升經濟。（羅國輝攝）

關注學童精神健康 應從家長入手

身為媽媽的甄女士關注學童精神健康及學業開支大。眼見學業壓力令小朋友「諗唔開、唔開心」，認為應進一步為學童提供更多情緒支援。即使現時正實行支援學生精神健康的「三層應急機制」，她指出仍需要在家長方面入手，因不少學童的學業壓力是來自家庭的期望，因此亦應於制度中紓解家長壓力、令家長不投放太多壓力於子女上，調解與子女關係，建立健康家庭氛圍。

此外，她認為「贏在起跑線」的風氣盛行，小朋友要參加多個興趣班與其他小朋友競爭，對家長而言亦是另外一筆大開支。雖然認為此風不應長，但同時亦希望能提供興趣班方面的補助。

甄女士認為紓緩學童壓力，亦應從家長方面入手。（羅國輝攝）

盼支援藝文界 增長者津貼

楊女士稱由於女兒從事藝文界工作，因此期望政府能對藝文界提供更多支援。她指出，近期運動界較受關注，亦預視政府將投放更多資源，但認為藝文界同樣需要資源。她留意到業界薪金低、自由工作者缺乏保障，並以因MIRROR 演唱會事故嚴重受傷的舞蹈員李啟言為例。 她又指，近期藝文界經歷不少變化，期望政府繼續支援業界，減輕業界經濟壓力。

楊女士期望政府向藝文界投放更多資源。（羅國輝攝）

周女士則關注長者津貼太少，指老人家「辛苦一輩子」，但只「揸住一千多生果金生活」，期望政府能增加「生果金」津貼金額。她提出，亦有不少老人家居住於「籠屋、居屋」，生活環境不理想。