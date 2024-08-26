三中全會精神宣講會向官員議員解讀　李家超︰香港要以改革為己任

正在本港的中共二十屆三中全會精神中央宣講團，今早（26日）到政府總部向部分立法會議員、高級公務員宣講三中全會有關《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的精神和要求。宣講團成員、全國人大常委會法工委主任沈春耀、商務部長王文濤主講。



李家超會後見傳媒時指出，各界要理解與學習進一步全面深化改革300多項重要舉措的重要性，且香港要在深入學習和領會二十屆三中精神後積極進取、務實擔當，以進一步改革為己任。



全國人大法工委主任沈春耀、商務部長王文濤主講

行政長官李家超宣講會後會見傳媒，總結宣講會情況，表示本次宣講會早場勝利舉行，與會人員包括政府官員、立法會議員、司法界代表等，超過500人。

李家超表示，全國人大常委會

法工委主任沈春耀、商務部長王文濤深入淺出、詳細地講解，令與會人士領會《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的重要性，對香港貫徹落實二十屆三中全會精神有重大幫助。他感謝中央對宣講會舉辦的重視和大力支持。

《進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。（政府新聞處）

李家超：香港要以改革為己任

李家超會後談感想，認為首先要深入理解和領會三中全會精神，理解與學習進一步全面深化改革300多項重要舉措的重要性，進一步保固、提升、發揮香港在一國兩制下高度國際化、法治化、商業化的優勢，為促進國家及本港高質量發展努力。

第二，要有守正創新、勇於改革、因地制宜的新思維，推動各方面工作。他表示，作為超級聯繫人和超級增值人，香港始終發揮聯通內地和世界的窗口作用。李家超指出，香港要以改革創新精神，當好中國式現代化的超級聯繫人。

第三，將二十屆三中全會精神融會貫通在日常事務中。李家超指出，當前世界處於百年未有之大變局，國家發展已經進入戰略機遇和風險挑戰並存的關鍵階段，香港要在深入學習和領會二十屆三中精神後積極進取、務實擔當，以進一步改革為己任。