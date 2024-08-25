中央宣講團宣講第二十屆三中全會精神　中聯辦等部門共400人參與

中聯辦今日（25日）公布，學習貫徹共產黨第二十屆三中全會精神中央宣講團成員，全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀，商務部黨組書記、部長王文濤，今午在港向中央駐港機構和中資代表宣講。連同中聯辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊及中資企業相關負責人，共有約400人參加。



中央宣講團今日（25日）在港向中央駐港機構和中資代表宣講，有約400人出席。（中聯辦圖片）

中聯辦指，沈春耀、王文濤於會上圍繞習近平於第二十屆三中全會上的重要講話，以及全會《決定》，深入宣講三中全會的重大意義和深遠影響，並系統講解黨中央對做好下半年工作的重要部署。

致辭的中聯辦主任鄭雁雄表示，宣講充分體現以習近平為核心的黨中央，對香港「一國兩制」事業的高度重視。推動全會精神在港落實，中央駐港機構和駐港中資企業責無旁貸，必將全力以赴，把全會精神的強大勢能真正轉化為在港工作的強大動力。