三中全會｜中央宣講團早上到政總　向高官、議員解讀《決定》要求

正在本港的中共二十屆三中全會精神中央宣講團，今早（26日）到政府總部向部分立法會議員、高級公務員宣講三中全會有關《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的精神和要求。政務司司長陳國基在場迎訝宣講團成員，包括全國人大常委會法工委主任沈春耀及商務部長王文濤。



現場記者所見，房屋局常秘兼房署長羅淑佩、選委界議員洪雯有到場。



宣講團下午將在灣仔會展舉行另一場公開宣講會，政府主要官員、行政會議成員、港區人大和政協、社團代表等將會出席。



陳國基（右）在政府總部迎接中央宣講團，包括沈春耀（中）和王文濤（後）（何夏怡攝）

陳國基（右）在政府總部迎接中央宣講團，包括沈春耀（中）和王文濤（左）（何夏怡攝）

羅淑佩（左一）出席早上的三中全會精神宣講會（何夏怡攝）

宣講團昨向駐港中央機構及中資機構解讀任務要求

宣講團昨日（25日）向中央駐港機構和中資企業代表宣講，全國人大常委會法工委主任沈春耀，同商務部長王文濤在報告會上，宣講三中全會的意義和影響，闡述進一步全面深化改革的指導思想、總目標和重大原則，重點解讀全會《決定》提出的重大措施和任務要求，系統講解黨中央對做好下半年工作的重要部署，對抓好全會精神的貫徹落實提出指導意見。

中央宣講團向駐港中央機構講解三中全會精神（中聯辦圖片）

中聯辦主任鄭雁雄主持報告會，他表示，此次宣講充分體現了黨總書記習近平為核心的黨中央對香港「一國兩制」的高度重視。推動全會精神在港落地落實，中央駐港機構和駐港中資企業責無旁貸，必將全力以赴，共同把全會精神的強大勢能真正轉化為在港工作的強大動力。

中聯辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊及中資企業有關負責人等約400人參加。