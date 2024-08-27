公經社科｜朱國強稱應自小討論性知識：唔係話有性衝動就打羽毛球

教育局初中「公民、經濟與社會科」課程教材提及，學生須學習堅決拒絕婚前性行為，並簽署承諾書訂親密界限及控制性衝動等，引來熱議。香港教育工作者聯會副會長、立法會教育界議員朱國強今日（27日）指承諾書作用有限，他認為教師及父母應與小童建立良好聯繫，理性健康地討論性知識。



香港教育工作者聯會公布對《2024年施政報告》的建議。(何夏怡攝)

教材倡寫「承諾書」訂立親密界限

教育局網頁近日上載公經社科中三教材，其中有「合乎情禮的親密關係」單元，提到當情侶未能承擔婚前性行為的後果例如未婚懷孕、法律後果、情緒困擾等，應堅決拒絕婚前性行為。

教材更指，情侶雙方應在冷靜和理智的情況下，就接吻、摟腰、愛撫甚至性交等親密行為定立界限，建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」。

教材建議可填寫「承諾書」去訂立親密界限，寫上包括將如何控制性幻想或性衝動，並承諾「會培養自律、自制和抵禦色情資訊的能力」，不單加強彼此了解，更能預防憾事的發生。(教材截圖)

應與小童理性討論性知識 朱國強：唔係等到中三才出承諾書

朱國強在今日的教聯會《2024施政報告建議》記者會上指，事件引發爭議，實質上反映教材設計不能以單向的方式進行，「課程未推出，學生就接收負面資訊，對於推行呢個課程都會有負面作用」。

他又認為，訂立親密界線的「承諾書」作用有限，應由校方、家長提前與小童建立信任的關係，理性健康地討論性知識，「而唔係等到中三才出承諾書，或者話『有性衝動就去打羽毛球』」。