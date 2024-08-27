三中全會｜與商會創科代表交流　沈春耀、王文濤鼓勵融入改革大潮

中共二十屆三中全會精神中央宣講團應特區政府邀請，出席座談交流會。宣講團成員、全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀，以及商務部黨組書記、部長王文濤與約50位代表交流，期間鼓勵香港立足自身的優勢、結合實際的情況，在多個領域充分發揮自己的所長，融入國家的改革大潮。



沈春耀與約50位本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界以及特區政府引進的重點和創科企業代表交流。(政府新聞處提供)

沈春耀和王文濤與約50名本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界以及特區政府引進的重點和創科企業代表交流，期間鼓勵香港立足自身的優勢、結合實際的情況，在金融、貿易、人才、創科、教育等多個領域，充分發揮自己的所長，融入國家的改革大潮，抓住中國式現代化所帶來的龐大的市場機遇、創新機遇和開放機遇，取得更加亮麗的發展成績。

王文濤與約50位本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界以及特區政府引進的重點和創科企業代表交流。(政府新聞處提供)

陳祖恒：生產力局將引入國際創科資源 助建智能生產線

出席交流會的生產力局主席、立法會議員陳祖恒在會上提到，三中全會為香港帶來新的歷史使命和機遇，深信香港憑藉「一國兩制」獨特優勢，將成為國家發展新質生產力、推動新型工業化的重要橋頭堡，應加快跨國供應鏈管理中心建設，推動產業鏈供應鏈國際合作。

他又表示，生產力局將配合政府，以先進技術、人才培訓和政府資助計劃等支持中小企，引入國際創科資源，助企業建立智能生產線，發展「智能微工廠」進行用地少、高附加值的靈活生產，強化『香港製造』，與內地互補，推動產業高端化、智能化、綠色化。

陳茂波期望香港工商、創科各界努力學習和深刻領會三中全會的重要精神，以創新思維、勇於擔當，以識變、應變、求變的態度紮實推進工作，繼續為國家的高質量發展積極貢獻香港力量，並為香港自身更長足的發展努力奮鬥。(政府新聞處提供)

主持交流會的財政司司長陳茂波總結時表示，三中全會確立國家進一步全面深化改革的總目標，國家推進經濟社會的全面進步，以及整體人民生活水平的提升，將為香港帶來龐大的機遇。他期望香港工商、創科各界努力學習和深刻領會三中全會的重要精神，以創新思維、勇於擔當，以識變、應變、求變的態度紮實推進工作，繼續為國家的高質量發展積極貢獻香港力量，並為香港自身更長足的發展努力奮鬥。