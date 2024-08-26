三中全會｜李慧琼：回應中央號召推改革　林健鋒：開放政策不會變

人大常委李慧琼、民建聯立法會議員李慧琼出席今日（26日）三中全會宣講會後指，宣講團主講嘉賓人大法工委主任沈春耀指出，深化改革是實現中國式現代化的關鍵，香港作為國家改革開放的重要參與者，必須在新的歷史條件下，積極回應中央號召，推動自身的改革進程。改革不僅是經濟領域的調整，更是社會治理、法治建設等各方面的全面提升。通過深化改革，香港能夠更好地融入國家發展大局，實現自身的可持續發展。



行會成員、經民聯立法會議員林健鋒宣講會令香港社會更明確知道，國家政策不會反反覆覆，開放政策不會變。他又認為，香港要大力發展跨境電商，推動兩地電商合作。



（左起）李慧琼、黃玉山、林健鋒分享出席宣講會後的體會（李字婷攝）

李慧琼一連出席兩場宣講會後指，宣講會不僅是對三中全會精神的傳達，更是對香港未來發展方向的明確指引。沈春耀及商務部長王文濤的發言，讓她對三中全會有關《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的精神和要求有了更深刻的理解。她指，沈春耀指出，深化改革是實現中國式現代化的關鍵。改革開放是中國取得巨大成就的根本動力。香港作為國家改革開放的重要參與者，必須在新的歷史條件下，積極回應中央的號召，推動自身的改革進程。改革不僅是經濟領域的調整，更是社會治理、法治建設等各方面的全面提升。通過深化改革，香港能夠更好地融入國家發展大局，實現自身的可持續發展。

她又指，宣講團詳細解讀《決定》中提出的重大措施和任務要求，強調了全面深化改革的指導思想和總目標，讓她更加清晰地認識到，改革的方向不僅僅是經濟增長，更是要提升治理能力和服務水準，以適應全球化和資訊化的趨勢。對此，社會各界有需要在政策制定和執行中，緊緊圍繞《決定》的精神，推動香港的各項改革措施落地生根。

林健鋒：國家政策不會反反覆覆

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒稱，大家清楚明白，國家所有定出來的政策，不會反反覆覆，今次再一次強調，開放政策不會變，也推進更高水平對外開放。香港要大力發展跨境電商，推動兩地電商合作，另外也可以善用香港國際金融中心和國際貿易平台優勢，爭取將香港定位為雙循環產業，互聯網交流平台和國際信息中心。

沈春耀（右）與王文濤專程來港出席宣講會，為香港各界解讀三中全會精神（廖雁雄攝）

黃玉山：把未來方向說得詳細清楚

基本法委員會副主任黃玉山指，宣講會說明要凝聚人心，如何凝聚人心靠改革開放，改革開放需要七個聚焦和十五個部署，有時間表說明十年後達到社會主義市場經濟高水平、管理體制和治理能力現代化；5年後任務和步伐要基本完成，形容係將時間表都講清楚，又指全會精神的6個原則包括堅持黨的領導和堅持制度建設和法治治國等。他認為沈春耀將未來方向說得詳細清楚，形容深受教育。

港區全國政協委員容永祺則指，宣讀會強調兩個重點包括深化改革和改革開放，拼經濟改善社會民生、如何支持國企法治等各方面等都有觸及，能看到國家未來發展的美好方向。他續說國家目標要2035年構建高水平社會主義體系、社會主義現代化等，清楚看到未來的鴻圖。