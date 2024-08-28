岑浩輝參選澳門特首｜指賭業野蠻擴張佔資源　經濟多元發展無退路

澳門多年來一直一業獨大，今日（28日）正式宣布參選特首選舉的澳門終審法院前院長岑浩輝被問及如何推動澳門經濟多元化發展時說，澳門早年博彩業、旅遊業急促發展，有時候有野蠻擴張，擠佔社會資源，甚至影響年輕人就業發展，一業獨大不利於澳門長遠發展，認為經濟要適度多元發展無退路。



8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

岑浩輝說來到澳門四十多年，看著澳門滄桑變化，經濟結構旅遊博彩業獨大，早年整個社會不論就業財政來源都舉足輕重，旅遊博彩業急速發展時有時失序發展、野蠻擴張，擠佔人力各方面資源，甚至影響年青人就業，一業獨大不利於特區發展，要適度多元發展。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝（左）宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

港澳辦主任夏寶龍早前來澳考察，岑浩輝引述夏寶龍表示，經濟適度多元是必答題，不是選擇題，認為經濟多元必須向前行，沒有退路。

點樣辛苦點樣困難都要做，去嘗試就會有希望，去闖就會有希望，唔嘗試唔闖就會逐漸失去社會發展的動力 澳門終審法院前院長岑浩輝

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

至於如何發展，岑浩輝說可以考慮特區優勢「行出來」，聯通葡語系國家，推廣經貿合作；善用平台大力南下東南亞國家，有六億多人口，加上葡語國家的三億人，共有近十億人的市場。他續指澳門最大發展靠山是有十四億人口的消費商貿市場的祖國，要大力加強與內地商貿旅遊文化會展各方面聯繫，全力推動橫琴合作區發展，重申經濟多元發展是必答題，有中央的要求、社會共識，亦有政策條件和定位，相信只要社會各界齊心協力，依靠國家，循序漸進、穩步發展，有希望經濟適度多元發展。