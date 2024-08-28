澳門特首選舉｜岑浩輝與妻擁四物業　澳門路環、廣東中山有獨立屋

澳門終審法院前院長岑浩輝今天（28日）將宣布參選下屆澳門行政長官，《香港01》翻查岑浩輝的利益申報，他與妻子共同持有四個物業，其中三個位於內地中山及茂名，一個位於澳門路環，包括兩間獨立屋、一個分層單位，以及一間鄉村房屋。



與澳門行政長官賀一誠擁三個物業相比，岑浩輝的物業較多，不過岑浩輝申報沒持有任何公司股份，賀一誠則擁有三間公司的股份。



岑浩輝8月28日將宣布參選特首。（澳門終審法院院長辦公室）

翻查澳門法院的財產及利益公開表，岑浩輝今年3月申報與妻子共同持有四個物業，包括澳門路環的一間空置獨立屋、廣東省茂名市的一個自用分層單位、廣東省中山市一間空置獨立屋，以及中山市一間鄉村房屋。

岑浩輝上周回應參選特首的提問時稱：「考慮中」（澳廣視截圖）

當中，位於中山市的空置獨立屋，岑浩輝2015年才申報，鄉村房屋則在2018年加入申報，其餘兩個物業早於2013年已利益申報。

岑浩輝（右）為澳門終審法院前院長。（澳門終審法院）

岑浩輝申報2023年至2026年參與一個非營利組織，就是基本法推廣協會的名譽會長。

現年62歲的岑浩輝生於廣東中山，後移居澳門。而澳門當地有「十三太保」之說，指的是九十年代內地到澳門學習和工作的專業人員，是內地栽培的治澳人才。

賀一誠有三個物業，包括一個澳門分層單位連車位、一個香港分層單位，以及一個北京的獨立單位，全部都申報作居住用途。（資料圖片）

岑浩輝物業較賀一誠多 惟沒持任何公司股份

與放棄連任的澳門行政長官賀一誠相比，岑浩輝的物業較賀一誠多一個。根據利益申報，賀一誠有三個物業，包括一個澳門分層單位連車位、一個香港分層單位，以及一個北京的獨立單位，全部都申報作居住用途。

另一個不同之處，是岑浩輝申報沒持有任何公司股份，賀一誠則擁有三間公司的股份，包括賀田工業有限公司（出資比例25％）、賀田投資發展有限公司（出資比例75％）、協華實業有限公司（出資比例99％）。