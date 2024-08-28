岑浩輝參選澳門特首｜奮發同行持正革新為理念　改革是共識必須做

澳門終審法院前院長岑浩輝今日（28日）宣布參選澳門特別行政區第六任行政長官，參選口號是「奮發同行 、持正革新」。他發言時屢次提出改革及創新，包括深化公共行政改革，提升公共服務品質；銳意深化改革，開拓新局面等。



8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

被問及政綱中提及革新，具體涉及甚麼方向。岑浩輝回應時指，最近有很多挑戰包括疫情及環球政治，必須要改革創新實現發展新的突破，來解決發展過程中存在的問題，又稱改革創新必須做、相信是社會共識。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首，與競選辦團隊合照。（梁鵬威攝）

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

社會如停止革新 發展速度會變慢甚至落後於人

他表示施政理念是「奮發同行 、持正革新」，被問及如何革新。他表示，改革創新食任何社會不可迴避非常重要好的責任，社會如果停止革新、創新，必然發展速度慢甚至落後於人。他表示，要充分發揮澳門特區的地位及作用，最近有很多挑戰包括疫情及環球政治，必須要改革創新實現發展新的突破，來解決發展過程中存在的問題。他表示，改革創新必須做、相信是社會共識。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

要通過改革創新解決問題

施政路線方面，他表示社會發展25年到重要階段，面臨挑戰矛盾矛盾，必須通過改革創新解決問題，內地深化改革開放、發展中國特色現代化，所以澳門要堅決改革思維，依靠國家向前邁進。他表示今日宣布參選，選舉競爭未開始不可以太詳細，根據選管會日程再公布的政綱會詳細撰寫綱要。

要跟上國家改革開放 跟不上步伐就會落後

被問及融入國家發展大局，岑浩輝表示，澳門發展面對不能迴避的問題，就是澳門如何融入國家發展大局、服務國家改革開放，澳門責無旁貸。他表示澳門離不開國家支持，祖國的強大靠山，北面依靠強大的祖國，跟上國家改革開放，捉住推動現代化帶來的機遇，澳門就可即時採取措施融入，否則澳門會慢慢落後，跟不上國家發展步伐。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首，與競選辦團隊合照。（梁鵬威攝）

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

未來施政有五大理念

他分享部份理念，第一準確完整執行貫徹一國兩制方針，要全面準確不偏不倚，各方面就會行穩致遠，要堅持中央對特區的管治權、要堅持本地自治權，兩者要雙統一。第二，要充分發揮一國兩制給予的優勢，進一步利用優勢加快加深與其他國家地區聯繫，建設國際大都市名片，吸引世界頂尖人才。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首，與競選辦團隊合照。（梁鵬威攝）

第三，他表示要加快融入國家發展大局，服務國家、建設國際大都市，推進經濟多元發展，推動大灣區建設。第四要全力建設法治澳門，依法治澳，推動公共行政革新變化、提升科學決策水平，大力提升公共部門服務社會熱誠，又表示現時的公職人員章程已經「幾十年」，公共行政架構，要研究如何進一步利用法治建設完善制度。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

第五，他表示大家要齊心協力共建澳門美好家園，要大力推進社會民生發展，增進市民福祉，必須認真不可忽略愛國愛澳原則，要弘揚傳統核心價值。